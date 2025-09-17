La reacción de Messi y De Paul al enterarse del gol de Racing en plena entrada en calor
Durante la previa del partido del Inter Miami en la MLS, ambos futbolistas se sorprendieron con la noticia del tanto académico frente a Vélez en la Copa Libertadores.
Este martes por la noche fue una jornada intensa para los fanáticos del fútbol: entre Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Major League Soccer (MLS), hubo acción de primer nivel en distintos rincones del mundo.
En ese marco, una situación curiosa tuvo como protagonistas a Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes se encontraban en la previa del duelo entre Inter Miami y Seattle Sounders por la liga estadounidense, justo cuando Racing lograba una victoria clave en Liniers frente a Vélez por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Mientras las Garzas realizaban la entrada en calor en el DRV PNK Stadium, algunos hinchas argentinos que acompañan al equipo en cada presentación se acercaron a transmitirles lo que sucedía en Avellaneda. Fue en ese momento cuando un simpatizante, a los gritos, informó a De Paul que la Academia había convertido un gol frente al Fortín en el Amalfitani.
La reacción no tardó en llegar: Messi, sorprendido por la noticia, giró hacia su compañero con gesto de desconcierto, mientras que el ex Racing levantó el pulgar en señal de aprobación, dejando en claro su vínculo con el club que lo formó.
La anécdota rápidamente se viralizó en redes sociales y sumó un condimento especial a una noche cargada de fútbol. Inter Miami, dirigido por Javier Mascherano, luego respondió dentro de la cancha con una actuación convincente: superó 3-1 a Seattle con goles de Jordi Alba, Messi y Fray, mientras que Vargas descontó para la visita.
Con este triunfo, el equipo rosa se ubicó quinto en la Conferencia Este con 49 puntos en 27 presentaciones, aunque con tres partidos menos que sus rivales directos debido a su participación en el Mundial de Clubes.
En paralelo, Racing consiguió un triunfo vital en su camino continental. El gol de Adrián Martínez decretó el 1-0 frente a Vélez, un resultado que le permite a los dirigidos por Gustavo Costas soñar con meterse en semifinales. La definición será el próximo martes en el Cilindro de Avellaneda, donde la Academia buscará hacer valer la ventaja y medirse, en caso de avanzar, con el vencedor del cruce entre Flamengo y Estudiantes de La Plata.
