La reacción de Messi y De Paul al enterarse del gol de Racing en plena entrada en calor

La anécdota rápidamente se viralizó en redes sociales y sumó un condimento especial a una noche cargada de fútbol. Inter Miami, dirigido por Javier Mascherano, luego respondió dentro de la cancha con una actuación convincente: superó 3-1 a Seattle con goles de Jordi Alba, Messi y Fray, mientras que Vargas descontó para la visita.

Con este triunfo, el equipo rosa se ubicó quinto en la Conferencia Este con 49 puntos en 27 presentaciones, aunque con tres partidos menos que sus rivales directos debido a su participación en el Mundial de Clubes.

En paralelo, Racing consiguió un triunfo vital en su camino continental. El gol de Adrián Martínez decretó el 1-0 frente a Vélez, un resultado que le permite a los dirigidos por Gustavo Costas soñar con meterse en semifinales. La definición será el próximo martes en el Cilindro de Avellaneda, donde la Academia buscará hacer valer la ventaja y medirse, en caso de avanzar, con el vencedor del cruce entre Flamengo y Estudiantes de La Plata.