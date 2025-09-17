El Gobierno dispuso un megaoperativo para la Marcha Federal Universitaria: más de mil efectivos

Los efectivos se distribuirán por la zona de la Plaza del Congreso y los alrededores, al tiempo que habrá vallas en los accesos al Congreso Nacional, con integrantes de la Policía de la Ciudad para reforzar la zona.

Se trata de la tercera marcha federal universitaria en lo que va de la gestión de La Libertad Avanza. La primera fue el 23 de abril de 2024, a 5 meses de iniciado el Gobierno de Milei, para reclamarle al Gobierno por el aumento en las partidas presupuestarias.

La segunda marcha federal se realizó el 2 de octubre de ese mismo año. La decisión se anunció luego de que el presidente confirmara en su cuenta de X que vetaría totalmente la primera ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, algo que finalmente realizó el 3 de septiembre de 2024.