Argentinos Juniors vs. Banfield, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

Por su parte, el Taladro atraviesa un escenario más complejo. La salida de Rodrigo Auzmendi generó un vacío en ataque, aunque la aparición de Tiziano Perrotta trajo algo de esperanza. El joven delantero fue clave en la Copa Argentina y aparece como una alternativa para recuperar poder ofensivo. Sabe que no tiene mucho margen de error si quiere meterse en la pelea por los puestos de clasificación. La necesidad de sumar es urgente y cada partido adquiere carácter decisivo en este tramo del torneo.