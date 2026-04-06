Argentinos Juniors vs. Banfield, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Bicho quiere extender su racha positiva en La Paternal, mientras que el Taladro necesita puntos para no quedar fuera de la pelea.
En el inicio de la jornada del lunes, Argentinos Juniors se enfrentará a Banfield desde las 19.00 en el estadio Diego Armando Maradona, en un duelo correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) que enfrenta a dos equipos con presentes opuestos.
El conjunto de La Paternal, dirigido por Nicolás Diez, llega en un momento de recuperación luego de un inicio de temporada complicado. Un punto de inflexión fue el triunfo en el clásico ante Platense, que marcó un cambio de dinámica. Desde entonces, el equipo encadenó tres victorias consecutivas, incluida la última ante Aldosivi en Mar del Plata.
Más allá de los resultados, el Bicho ha mostrado una propuesta ambiciosa en el juego, generando numerosas situaciones de gol, aunque con una eficacia que aún deja margen de mejora. Sin embargo, el crecimiento futbolístico es evidente y alimenta la ilusión de seguir escalando posiciones.
Por su parte, el Taladro atraviesa un escenario más complejo. La salida de Rodrigo Auzmendi generó un vacío en ataque, aunque la aparición de Tiziano Perrotta trajo algo de esperanza. El joven delantero fue clave en la Copa Argentina y aparece como una alternativa para recuperar poder ofensivo. Sabe que no tiene mucho margen de error si quiere meterse en la pelea por los puestos de clasificación. La necesidad de sumar es urgente y cada partido adquiere carácter decisivo en este tramo del torneo.
Con un equipo local en crecimiento y un visitante obligado a reaccionar, el partido promete intensidad y emociones en La Paternal, donde ambos buscarán dar un paso importante en sus respectivos objetivos.
Argentinos Juniors vs. Banfield: probables formaciones
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; Iván Morales. DT: Nicolás Diez.
- Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Ignacio Pais, David Zalazar, Lautaro Gómez; Mauro Méndez, Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.
Argentinos Juniors vs. Banfield: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: Diego Armando Maradona.
- Árbitro: Pablo Echavarría.
- VAR: Luis Lobo Medina.
- TV: ESPN Premium.
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