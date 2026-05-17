Nicolás Diez explotó con un periodista tras la eliminación de Argentinos ante Belgrano: "Fijense quién..."
El entrenador del Bicho habló luego de la caída por penales frente al equipo cordobés y dejó en claro su mirada sobre el desarrollo del partido.
La eliminación de Argentinos Juniors frente a Belgrano por las semifinales del Torneo Apertura dejó un fuerte golpe anímico en La Paternal. Después de un partido intenso que terminó resolviéndose desde el punto penal, el entrenador del conjunto local, Nicolás Diez, habló ante los medios y no ocultó su frustración por el resultado.
Si bien comenzó su análisis reconociendo el mérito del equipo dirigido por Ricardo Zielinski y felicitándolo por haber alcanzado la final, el DT dejó entrever rápidamente que no compartía la idea de que el desenlace reflejara lo ocurrido dentro de la cancha. Incluso evitó profundizar demasiado en el análisis táctico, aunque deslizó una reflexión con tono crítico: “No voy a analizar mucho el partido porque si ponés defensores y no ganás van a decir que me metí atrás…”.
Lejos de quedarse allí, Diez insistió en que, desde su perspectiva, Argentinos fue el equipo que asumió el protagonismo durante gran parte del encuentro y mereció un resultado distinto al que finalmente se dio.
El descargo del DT tras la derrota de Argentinos Juniors
Con evidente bronca por el desenlace, el entrenador fue directo al expresar su postura sobre el desarrollo de la semifinal. “Estamos siempre en la misma. Miren el partido bien y fíjense quién fue protagonista del partido, quién mereció ganar. Me parece que analizar este partido es simple y no hay tanta vuelta”, disparó, en declaraciones que rápidamente comenzaron a circular entre hinchas y programas deportivos.
Además, el DT destacó el nivel mostrado en la primera parte del encuentro y consideró que el espectáculo estuvo a la altura de una instancia decisiva del campeonato. “El primer tiempo fue un espectáculo para ser una semifinal. Felicito a Belgrano, que le tocó pasar a la final”, sostuvo, reconociendo el logro del rival pese al sabor amargo de la eliminación.
Sin embargo, volvió a remarcar que, a su entender, Argentinos mantuvo la iniciativa incluso durante el tiempo suplementario y tuvo oportunidades suficientes para cerrar la serie antes de los penales. “Tuvimos todo para ganarlo. En el alargue el único que decidió jugar fuimos nosotros. A veces es fácil analizar algo después del resultado”, concluyó.
Las palabras de Diez no tardaron en multiplicarse en redes sociales y reavivaron el debate sobre una semifinal cargada de tensión, emociones y polémica, que terminó con Belgrano celebrando una clasificación histórica rumbo a la final frente a River Plate.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario