Nicolás Diez explotó con un periodista tras la eliminación de Argentinos ante Belgrano: "Fijense quién..."

El descargo del DT tras la derrota de Argentinos Juniors

Con evidente bronca por el desenlace, el entrenador fue directo al expresar su postura sobre el desarrollo de la semifinal. “Estamos siempre en la misma. Miren el partido bien y fíjense quién fue protagonista del partido, quién mereció ganar. Me parece que analizar este partido es simple y no hay tanta vuelta”, disparó, en declaraciones que rápidamente comenzaron a circular entre hinchas y programas deportivos.

Además, el DT destacó el nivel mostrado en la primera parte del encuentro y consideró que el espectáculo estuvo a la altura de una instancia decisiva del campeonato. “El primer tiempo fue un espectáculo para ser una semifinal. Felicito a Belgrano, que le tocó pasar a la final”, sostuvo, reconociendo el logro del rival pese al sabor amargo de la eliminación.

Sin embargo, volvió a remarcar que, a su entender, Argentinos mantuvo la iniciativa incluso durante el tiempo suplementario y tuvo oportunidades suficientes para cerrar la serie antes de los penales. “Tuvimos todo para ganarlo. En el alargue el único que decidió jugar fuimos nosotros. A veces es fácil analizar algo después del resultado”, concluyó.

Las palabras de Diez no tardaron en multiplicarse en redes sociales y reavivaron el debate sobre una semifinal cargada de tensión, emociones y polémica, que terminó con Belgrano celebrando una clasificación histórica rumbo a la final frente a River Plate.