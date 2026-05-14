Quedaron definidas las semifinales del Torneo Apertura 2026: días y horarios de los cruces

El River de Coudet será local del Rosario Central de Di María

El primer duelo se jugará el sábado desde las 19.30 en el Monumental. River recibirá a Rosario Central luego de haber eliminado con autoridad a Gimnasia gracias a un sólido triunfo por 2-0. El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega en un momento de crecimiento futbolístico y buscará aprovechar la localía para dar otro paso rumbo al título.

Enfrente estará un Rosario Central que atraviesa días de enorme repercusión. El conjunto rosarino dejó afuera a Racing en una semifinal marcada por las polémicas arbitrales, las expulsiones y fuertes declaraciones posteriores tanto de dirigentes como de futbolistas. El clima caliente que rodeó aquella clasificación aumentó todavía más la expectativa de cara al choque contra River.

Además, el partido tendrá varios condimentos especiales. Uno de ellos será el nuevo cruce entre River y Ángel Di María, una de las grandes figuras del Canalla. El campeón del mundo viene teniendo un rol central tanto dentro como fuera de la cancha y volvió a quedar en el centro de la escena tras sus recientes publicaciones en redes sociales defendiendo al club rosarino.

river central

Argentinos Juniors y Belgrano, van por una final histórica

La otra semifinal se disputará el domingo desde las 17 en La Paternal. Argentinos Juniors será local frente a Belgrano en un encuentro que promete mucha intensidad. El Bicho viene de protagonizar una verdadera batalla futbolística frente a Huracán, en una serie que se extendió durante más de 120 minutos y exigió físicamente al plantel dirigido por Nicolás Diez.

Belgrano, en cambio, llega algo más descansado luego de vencer 2-0 a Unión en Alberdi. El equipo cordobés mostró solidez y efectividad para avanzar de ronda y ahora intentará dar otro golpe importante jugando como visitante.

argentinos belgrano

Las dos semifinales del Torneo Apertura 2026 tienen sendos antecedentes

Curiosamente, ambos cruces de semifinales ya tuvieron un antecedente reciente durante la fase regular del Apertura. River y Rosario Central igualaron 0-0 en Rosario el pasado 1° de febrero en un partido muy disputado y con pocas situaciones de gol. Un día después, Argentinos Juniors y Belgrano también empataron sin goles en el estadio Diego Armando Maradona.