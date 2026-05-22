Insólitos errores en el video del Gemelo Digital y una Sandra Pettovello hecha con IA

Más allá de estas fallas de redacción, el detalle que más impactó a los usuarios fue la sorpresiva aparición de Sandra Pettovello generada íntegramente por Inteligencia Artificial. En la escena final del video, se observa un avatar digital de la funcionaria sentada en el centro de una cumbre internacional. Curiosamente, a diferencia de los furcios anteriores en el clip, la gran pantalla a sus espaldas exhibe una ortografía impecable al presentar el programa oficial: "Gemelo Digital para Políticas Públicas Inclusivas y Efectivas", con todas sus tildes correctamente colocadas.