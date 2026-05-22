Insólitos errores en el video del Gemelo Digital y una Sandra Pettovello hecha con IA
El Gobierno presentó el programa Gemelo Digital con un video que llamó la atención por sus faltas ortográficas y una ministra creada por IA.
El Ministerio de Capital Humano lanzó su promocionado Gemelo Digital Social, una moderna herramienta para predecir escenarios. Sin embargo, este sorpresivo anuncio oficial no pasó desapercibido debido a la cantidad de groseros errores gramaticales en la edición del video y al uso de Inteligencia Artificial para recrear a la propia ministra.
Los errores ortográficos del video del Gemelo Digital y el avatar de Pettovello
Al observar detenidamente las palabras escritas a lo largo del material audiovisual, saltan a la vista varias equivocaciones en el afán de mostrar una gestión modernizada. En el segundo 0:35, la placa enumera las características asegurando que tomará datos de "MULTIPLES FUENTES", omitiendo la tilde obligatoria en la palabra esdrújula.
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El error más notorio y comentado ocurre en el segundo 0:54, donde el texto gigante en la pantalla afirma: "PRIMER SISTEMA QUE AYUDA PREDICIR EL FUTURO". En esta oración se omite burdamente la preposición "a" antes del verbo en infinitivo, un error básico de sintaxis.
Más allá de estas fallas de redacción, el detalle que más impactó a los usuarios fue la sorpresiva aparición de Sandra Pettovello generada íntegramente por Inteligencia Artificial. En la escena final del video, se observa un avatar digital de la funcionaria sentada en el centro de una cumbre internacional. Curiosamente, a diferencia de los furcios anteriores en el clip, la gran pantalla a sus espaldas exhibe una ortografía impecable al presentar el programa oficial: "Gemelo Digital para Políticas Públicas Inclusivas y Efectivas", con todas sus tildes correctamente colocadas.
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