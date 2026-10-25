Argentinos vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El “Bicho” llega a este compromiso después de vencer a Banfield y se mantiene en la pelea por los primeros puestos de la Zona B. Sin embargo, el principal objetivo estará puesto en la Tabla Anual, donde suma 54 puntos y comparte la cima con Boca. Por eso, buscará hacerse fuerte en La Paternal para conseguir una victoria que le permita sostenerse en lo más alto de la tabla acumulada, a falta de tres fechas para el cierre de la fase regular.