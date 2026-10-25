Argentinos vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
En un duelo clave por la cima de la Tabla Anual, el "Bicho" cierra la fecha 14 frente a Independiente Rivadavia.
Argentinos Juniors y Independiente Rivadavia se enfrentan este martes, desde las 19, en el Diego Armando Maradona, en el cierre de la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y contará con el arbitraje de Darío Herrera, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.
El “Bicho” llega a este compromiso después de vencer a Banfield y se mantiene en la pelea por los primeros puestos de la Zona B. Sin embargo, el principal objetivo estará puesto en la Tabla Anual, donde suma 54 puntos y comparte la cima con Boca. Por eso, buscará hacerse fuerte en La Paternal para conseguir una victoria que le permita sostenerse en lo más alto de la tabla acumulada, a falta de tres fechas para el cierre de la fase regular.
La “Lepra” mendocina, por su parte, viene de empatar ante Tigre, en un partido en el que dejó escapar el triunfo sobre el final. El equipo dirigido por Alfredo Berti acumula 53 puntos en la Tabla Anual, a una unidad de Argentinos y Boca, por lo que tendrá una oportunidad clave para alcanzar la cima. Además, con 19 unidades, ocupa el octavo puesto de la Zona B, el último que otorga un lugar en los octavos de final.
Formaciones de Argentinos vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura - Zona B
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Argentinos: Brayan Cortés; Franco Paredes, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Diego Porcel; Tomás Molina y Gastón Verón. DT: Nicolás Diez.
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Leonard Costa, Alejo Osella, Sheyko Studer; Alex Vigo, José Florentín, Luis Sequeira, Juan Manuel Elordi; Matías Reali, Matías Fernández; Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Horario y televisación
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Hora: 19.00.
Estadio: Diego Armando Maradona.
Árbitro: Darío Herrera.
VAR: Lucas Novelli.
TV: TNT Sports.
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