Aseguran que Neymar iría al Inter Miami: ¿vuelve la MSN?

También es una perspectiva atractiva para el exdelantero del Barça, en un momento en el que su carrera está en declive y se lesiona con frecuencia.

En cuanto al Inter Miami, tienen un buen potencial financiero y están buscando el campeonato de la Copa MLS, ya que la temporada está a punto de terminar.

El propio Messi también aspira a ganar la Bota de Oro de la MLS. El argentino marcó 24 goles, uno más que Sam Surridge y Denis Bouanga.