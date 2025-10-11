Argentina vs. México por los cuartos de final del Mundial Sub-20: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Si el equipo nacional logra avanzar a semifinales, se enfrentará al ganador del cruce entre España y Colombia.

Formaciones de Argentina vs. México por los cuartos de final del Mundial Sub-20

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio César Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Ian Subiabre o Santino Andino, Maher Carrizo, Gianluca Prestiani; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

México: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Eduardo Arce.

Datos de Selección Argentina vs. México, por el Mundial Sub 20

Hora : 20:00

: 20:00 TV : D Sports y Telefe

: D Sports y Telefe Estadio : Nacional Julio Martínez Prádanos

Cómo ver en vivo Argentina vs. México

La televisación estará a cargo de Telefe y TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.