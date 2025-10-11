Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia La Plata vs. Talleres de Córdoba
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Gimnasia La Plata vs. Talleres de Córdoba por el Torneo Clausura 2025.
En un partido de necesitados, Gimnasia y Esgrima La Plata y Talleres de Córdoba se enfrentan este sábado en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se disputa desde las 16 horas de Argentina en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, con arbitraje de Sebastián Martínez y televisación de ESPN Premium.
Gimnasia consiguió un resultado fundamental en su pelea por evitar el descenso, al vencer por 1-0 a Sarmiento en Junín el pasado sábado. Esta victoria no solo cortó una racha negativa de tres derrotas consecutivas, sino que le permitió tomar aire en la tabla general, superando a un rival directo por la permanencia.
En contraste, la situación de Talleres de Córdoba se complica. El equipo viene de igualar sin goles frente a Belgrano en el clásico, y sigue ubicado en el puesto 28 de la tabla general.
Formaciones de Gimnasia La Plata vs. Talleres de Córdoba por el Torneo Clausura 2025
Gimnasia: Nelson Insfrán; Fabricio Corbalán; Germán Conti, Gastón Suso y Pedro Silva Torrejón; Augusto Max y Juan Yangali; Alejandro Piedrahita, Bautista Merlini y Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Ulises Ortegoza, Galarza; Rick, Mateo Cáceres, Valentín Depietri; Nahuel Bustos. DT: Carlos Tevez.
Cómo ver en vivo Gimnasia La Plata vs. Talleres de Córdoba
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario