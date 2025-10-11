Belgrano vs. Estudiantes, por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
En el Gigante de Alberdi, el Pirata recibirá al Pincha, en un duelo correspondiente a la fecha 12 de la liga local.
Este sábado, desde las 22.15, Belgrano recibirá a Estudiantes de La Plata, en el estadio Julio César Villagra, en un partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura.
El arbitraje estará a cargo de Bryan Ferreyra y Germán Delfino se hará responsable del VAR, mientras que la transmisión la tendrá TNT Sports.
El Pirata viene de empatar el clásico cordobés y quiere sumar de a tres en condición de local, mientras que el Pincha viene de ser perjudicado ante Barracas y quiere reponerse en condición de visitante.
En la fecha anterior, Belgrano empató sin goles ante Talleres en el Kempes. El Pirata está a un solo punto de los playoffs y a la espera de que se confirme día, horario y sede para el cruce ante Argentinos Juniors por las semifinales de la Copa Argentina, el principal objetivo.
Por otro lado, Estudiantes igualó 1-1 ante Barracas Central, en un duelo lleno de polémicas. El conjunto platense, pese a que acumula un solo triunfo en los últimos siete partidos contando todas las competencias, tiene 17 puntos y es uno de los líderes de su zona.
Cabe destacar, que en la previa del partido se realizará un minuto de silencio para homenajear a Miguel Ángel Russo, ex entrenador de Boca, quien falleció este miércoles a los 69 años de edad tras luchar durante mucho tiempo contra el cáncer.
Probables formaciones
Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López y Tobías Ostchega; Ulises Sánchez, Rodrigo Saravia, Francisco González Metilli y Julián Mavilla; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.
Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina, Fabricio Pérez y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
