Belgrano vs. Estudiantes, por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Cabe destacar, que en la previa del partido se realizará un minuto de silencio para homenajear a Miguel Ángel Russo, ex entrenador de Boca, quien falleció este miércoles a los 69 años de edad tras luchar durante mucho tiempo contra el cáncer.

Probables formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López y Tobías Ostchega; Ulises Sánchez, Rodrigo Saravia, Francisco González Metilli y Julián Mavilla; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina, Fabricio Pérez y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.