Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Mendoza
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Mendoza por la final de la Primera Nacional.
Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Mendoza se enfrentan este sábado por la final de la Primera Nacional, para definir al primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 17 horas, en el Estadio Ciudad de Vicente López, con arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de TyC Sports.
Se trata de una fina inédita entre dos equipos que nunca disputaron la primera división del fútbol argentino. Son los dos equipos se destacaron como los mejores de la fase regular en la Primera Nacional y disputarán la final por el ascenso directo a la máxima categoría del fútbol argentino: Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Mendoza.
Los entrenadores Leandro Gracián y Ariel Broggi hicieron juntos las inferiores en Vélez y salieron campeón en 2005 con e Fortín, bajo el liderazgo del recientemente fallecido Miguel Ángel Russo. Se conocen, saben cómo juegan y piensan, pero cada uno seguirá privilegiando el funcionamiento propio.
Formaciones de Deportivo Madryn vs. Gimnasia y Esgrima (M) por el ascenso a la Liga Profesional
Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Alejandro Arango, Diego Martínez; Diego Crego, Federico Recalde, Bruno Pérez, Nazareno Solís; Diego Rivero y Luis Silba. DT: Leandro Gracián.
Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Facundo Nadalin, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Ignacio Antonio, Nahuel Barboza, Facundo Lencioni, Nicolás Romano; Mario Galeano o Nicolás Servetto y Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.
Cómo ver en vivo Deportivo Madryn vs. Gimnasia y Esgrima (M)
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
