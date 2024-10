Aseguran que Red Bull le habría ofrecido contrato a Franco Colapinto para 2025

"La propuesta está ahí, Milton Keynes (sede de Red Bull en Inglaterra) puede ofrecerle un asiento”, aseguró Roberto Chinchero periodista del medio antes mencionado. Según explicó, la idea sería que Colapinto se sume a Visa Cash App RB (segundo equipo de Red Bull en la F1), que actualmente tiene como pilotos a Yuki Tsunoda y Liam Lawson.

Por otro lado, Helmut Marko, jefe de de la escudería, habló del argentino y de la chance de tenerlo en el equipo: “Con todos los elogios, naturalmente surge la pregunta de si el argentino no sería también una opción interesante para los Bulls. Una cosa está clara, en la Fórmula 1 todos hablan con todos”, afirmó en el medio alemán Kleine Zeitung.

Y, agregó: “El problema con él es que tiene un contrato a largo plazo con Williams. Lógicamente no quieren dejar ir a los jóvenes talentos, por eso el equipo. El jefe James Vowles está considerando un préstamo. Pero eso no es interesante para ningún equipo. No quieres entrenar a un piloto para otro equipo”.

franco colapinto formula 1.jpg

Qué dijeron desde el equipo Williams

En medio de tanto revuelo, desde Williams salieron a hablar de estos rumores y aclararon cómo es la situación con Franco Colapinto. James Vowles, el director del equipo británico, que ya tiene cubiertos sus puestos titulares de la temporada que viene con Alex Albon y Carlos Sainz Jr, se refirió a los rumores.

“Si no corre en otra, será nuestro piloto de reserva, lo que le permitirá hacer pruebas con los autos más viejos y estar listo para cualquier oportunidad”, explicó, en una entrevista con Sky Sports F1 en plena actividad del Gran Premio de México.

Además, cuando le preguntaron a Vowles si hubo algún acercamiento con Helmut Marko de Red Bull, el jefe de Williams fue cauteloso y prefirió no dar detalles, diciendo: “Es una pregunta atrevida, pero en medio de una negociación sensible, es mejor no hablar públicamente".

franco colapinto 1.jpg