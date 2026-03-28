F1 EN VIVO sin Magis TV: cómo ver a Franco Colapinto en la clasificación del Gran Premio de Japón

Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Japón de la Fórmula 1

La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.

Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.

Además, se podrá seguir por medios digitales en Telecentro Play, DGO y Flow, y por la plataforma de streaming Disney+ o la app F1TV.