F1 EN VIVO sin Magis TV: cómo ver a Franco Colapinto en la clasificación del Gran Premio de Japón
Se puede ver en vivo por TV o Internet a Franco Colapinto en el Circuito de Suzuka, por la tercera fecha de la Fórmula 1.
La actividad de la Fórmula 1 no da respiro y los fanáticos argentinos ya preparan la alarma. Tras completar las primeras sesiones de ensayos en el Gran Premio de Japón, Franco Colapinto se alista para el desafío de la clasificación, que se disputará en la madrugada de este sábado, desde las 3 de la madrugada de la Argentina.
El piloto de Pilar tuvo un viernes de mucha intensidad en el trazado de Suzuka, una de las pistas más técnicas y veloces del calendario. El equipo Alpine centró su trabajo en el reconocimiento del asfalto y la configuración del monoplaza:
- Práctica Libre 1: Franco finalizó en el puesto 16, priorizando la adaptación a las famosas curvas en "S".
- Práctica Libre 2: Se ubicó en la posición 17, trabajando en tandas largas y ritmo de carrera bajo condiciones de pista cambiantes.
Aunque los tiempos hasta el momento lo ubicaron en la parte baja de la tabla, el optimismo sigue intacto. El joven talento nacional, que viene de sumar su primer punto en China, buscará exprimir el potencial de su auto en la sesión cronometrada para largar lo más adelante posible el domingo.
En un circuito donde clasificar bien es media carrera, Colapinto intentará dar el zarpazo en la zona media.
Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Japón de la Fórmula 1
La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.
- Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.
Además, se podrá seguir por medios digitales en Telecentro Play, DGO y Flow, y por la plataforma de streaming Disney+ o la app F1TV.
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