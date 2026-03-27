A qué hora corre Franco Colapinto en la clasificación del Gran Premio de Japón

En una jornada marcada por el aprendizaje del trazado y la puesta a punto del monoplaza de Alpine, el pilarense tuvo un contacto inicial exigente con las curvas rápidas de Japón: finalizó en la 16.ª posición en las prácticas libres 1, enfocándose en reconocer los sectores más técnicos del circuito; y luego se ubicó 17.º en la segunda tanda, trabajando principalmente en tandas largas y ritmo de carrera bajo diferentes configuraciones.