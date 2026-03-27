A qué hora corre Franco Colapinto en la clasificación del Gran Premio de Japón
El piloto argentino Franco Colapinto tiene este sábado en la madrugada una prueba clave, en la tercera fecha del campeonato de Fórmula 1.
La actividad de Franco Colapinto en el mítico circuito de Suzuka no da respiro. Tras completar las primeras sesiones de ensayos en suelo nipón, el piloto argentino se prepara para el plato fuerte: la clasificación del Gran Premio de Japón, que se disputará durante la madrugada de este sábado (hora argentina).
En una jornada marcada por el aprendizaje del trazado y la puesta a punto del monoplaza de Alpine, el pilarense tuvo un contacto inicial exigente con las curvas rápidas de Japón: finalizó en la 16.ª posición en las prácticas libres 1, enfocándose en reconocer los sectores más técnicos del circuito; y luego se ubicó 17.º en la segunda tanda, trabajando principalmente en tandas largas y ritmo de carrera bajo diferentes configuraciones.
A pesar de los tiempos registrados entre el jueves y viernes, el equipo se muestra optimista de cara a la sesión cronometrada de esta madrugada. Suzuka es un trazado que premia la precisión, y Colapinto buscará aprovechar su capacidad de adaptación para escalar posiciones y largar lo más adelante posible el domingo.
Con el envión del punto obtenido en China, Franco sabe que clasificar bien es la llave para pelear nuevamente en la zona media. Habrá que trasnochar para alentar al "43" en busca de otra hazaña en la Fórmula 1.
A qué hora es la clasificación del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1
La acción en Suzuka inició este jueves desde las 23.30 horas de la Argentina con la primera pasada de prácticas. Desde las 3 de la madrugada del sábado será el turno de la clasificación.
El cronograma completo:
Jueves 26 de marzo
- Prácticas libres 1: 23.30 a 00.30 horas
Viernes 27 de marzo
- Prácticas libres 2: 03.00 a 04.00 horas
- Prácticas libres 3: 23.30 a 00.30 horas
Sábado 28 de marzo
- Clasificación: 03.00 a 04.00 horas
Domingo 29 de marzo
- Carrera: 02.00 horas
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