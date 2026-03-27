A qué hora corre hoy viernes Franco Colapinto en las pruebas libres 2 del Gran Premio de Japón
El piloto argentino Franco Colapinto arrancó este jueves sus actividades de la tercera fecha del campeonato de Fórmula 1.
La expectativa por la Fórmula 1 en Argentina alcanza su punto máximo este fin de semana con el regreso de Franco Colapinto a las pistas en el marco del Gran Premio de Japón en el legendario circuito de Suzuka, uno de los trazados más técnicos y exigentes del mundo.
La acción comenzó formalmente este jueves por la noche (hora argentina), con las primeras sesiones de prácticas libres en las que finalizó en el puesto 16. Desde la madrugada del viernes, el pilarense buscará poner a punto su monoplaza tras el gran envión anímico que trajo desde Asia.
Colapinto llega a esta cita con la confianza en alto luego de su histórica actuación en el Gran Premio de China. Allí, tras finalizar en la 10.ª posición, logró cosechar su primer punto desde su incorporación a la escudería Alpine.
Este resultado no solo fue un desahogo personal tras semanas de adaptación, sino que ratificó su jerarquía para pelear de igual a igual en la congestionada zona media de la parrilla.
El desempeño en el gigante asiático demostró la capacidad de Franco para asimilar rápidamente las exigencias de la máxima categoría, una virtud que será fundamental para domar las curvas rápidas de Suzuka.
Con el apoyo de miles de fanáticos que seguirán la actividad desde la madrugada, el joven talento argentino busca consolidar su presente y seguir escalando posiciones en la elite del automovilismo mundial.
A qué hora son las prácticas libres del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1
La acción en Suzuka inició este jueves desde las 23.30 horas de la Argentina con la primera pasada de prácticas. Desde las 3 de la madrugada será el segundo entrenamiento.
El cronograma completo:
Jueves 26 de marzo
- Prácticas libres 1: 23.30 a 00.30 horas
Viernes 27 de marzo
- Prácticas libres 2: 03.00 a 04.00 horas
- Prácticas libres 3: 23.30 a 00.30 horas
Sábado 28 de marzo
- Clasificación: 03.00 a 04.00 horas
Domingo 29 de marzo
- Carrera: 02.00 horas
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