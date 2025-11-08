Así fue el choque de Franco Colapinto en la Sprint del Gran Premio de Brasil

La combinación de San Pablo y lluvia parece ser una mala noticia para el piloto argentino, y no solo para él: otros competidores de la Fórmula 1 también sufrieron las condiciones complicadas. Colapinto, en la sexta vuelta de la carrera que estaba prevista a 24 giros, perdió el control de su Alpine en la S de Senna y terminó estrellándose contra los carteles, dejando el auto inutilizable y provocando la bandera roja que detuvo la prueba. Así, la carrera para él llegó a su fin de manera abrupta.