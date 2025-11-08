Así fue el choque de Franco Colapinto en la Sprint del Gran Premio de Brasil
El piloto argentino sufrió un fuerte despiste en la S de Senna durante la Sprint del GP de Brasil, rompiendo su Alpine y provocando la bandera roja que detuvo la carrera.
Franco Colapinto volvió a protagonizar un despiste en el Autódromo de Interlagos, exactamente en el mismo sector donde había tenido problemas el año pasado. El incidente se produjo durante la sexta vuelta de la Sprint del Gran Premio de Brasil, cuando ya se habían ido afuera Oscar Piastri y Nico Hulkenberg, también en la S de Senna.
La combinación de San Pablo y lluvia parece ser una mala noticia para el piloto argentino, y no solo para él: otros competidores de la Fórmula 1 también sufrieron las condiciones complicadas. Colapinto, en la sexta vuelta de la carrera que estaba prevista a 24 giros, perdió el control de su Alpine en la S de Senna y terminó estrellándose contra los carteles, dejando el auto inutilizable y provocando la bandera roja que detuvo la prueba. Así, la carrera para él llegó a su fin de manera abrupta.
Antes que él, Oscar Piastri y Nico Hulkenberg también habían sufrido despistes que los obligaron a abandonar. Mientras los autos avanzaban en fila india y se preparaban para encarar la icónica sección bautizada en honor al ídolo brasileño, Piastri fue el primero en irse afuera al pasar por un manchón de agua. Lo llamativo es que los vehículos ya habían pasado por ese punto cinco vueltas antes, más las de prueba y la previa, y hacía horas que la lluvia había cesado.
El australiano no logró controlar su McLaren y se salió de pista, y acto seguido la misma situación afectó a Hulkenberg y a Colapinto, todos en el mismo punto. En el caso del argentino, se pudo ver cómo entró mal pisado a la S, intentó corregir con el volante, pero al pasar sus neumáticos izquierdos por el pianito, el Alpine se descontroló. El auto salió disparado contra los carteles, rompiendo tanto la parte delantera como la trasera, donde se encuentra el motor, dejando un panorama de daños totales.
