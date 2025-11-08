La manera de afilar los cuchillos en poco tiempo y de manera sencilla

Embed - #DeMujerAMujer | ¿Cómo afilar el cuchillo con aluminio?

Para quienes buscan resultados más precisos, la piedra de afilar sigue siendo una de las técnicas más efectivas. Con un ángulo de entre 15 y 20 grados, se pasa la hoja varias veces por ambos lados para equilibrar el filo.

También está la clásica chaira, la varilla de acero que, con unas pocas pasadas firmes, corrige pequeñas deformaciones y mantiene el filo activo.

Otra opción muy práctica son los afiladores manuales y eléctricos, ideales para quienes priorizan la rapidez. Los primeros incluyen ranuras con distintos materiales que restauran el filo en etapas, mientras que los eléctricos hacen casi todo el trabajo solos. Eso sí, conviene usarlos con moderación, ya que pueden desgastar más rápido la superficie metálica.