La manera de afilar los cuchillos en poco tiempo y de manera sencilla
Descubrí las mejores técnicas y herramientas para devolverle el filo perfecto a tus cuchillos y olvidarte de luchar con hojas desafiladas cada vez que cocinás.
Poner en práctica un truco casero para conservar el cuchillo bien afilado puede transformar por completo la experiencia en la cocina. Un filo descuidado no sólo vuelve más torpe cada corte, sino que también obliga a aplicar más fuerza, lo que termina afectando la calidad de los ingredientes y elevando el riesgo de cortes o accidentes.
Mantener la hoja en óptimas condiciones garantiza precisión y suavidad al momento de cocinar, facilita el trabajo con todo tipo de alimentos (desde carnes hasta vegetales) y, además, permite ahorrar tiempo en la preparación.
En definitiva, un cuchillo bien afilado no es solo una herramienta más: es el secreto para que cada receta fluya con seguridad y eficiencia.
Cómo afilar cuchillos con papel de aluminio
Entre los métodos más prácticos para recuperar el filo de un cuchillo, hay un truco casero que nunca falla: usar papel aluminio. Solo hay que doblar una hoja varias veces y deslizar la cuchilla entre 10 y 15 veces por el borde, como si se intentara cortarla.
Este gesto simple ayuda a pulir y corregir pequeñas imperfecciones del filo. Si bien no reemplaza un afilado profesional, funciona perfecto como solución rápida cuando el desgaste es leve.
Para quienes buscan resultados más precisos, la piedra de afilar sigue siendo una de las técnicas más efectivas. Con un ángulo de entre 15 y 20 grados, se pasa la hoja varias veces por ambos lados para equilibrar el filo.
También está la clásica chaira, la varilla de acero que, con unas pocas pasadas firmes, corrige pequeñas deformaciones y mantiene el filo activo.
Otra opción muy práctica son los afiladores manuales y eléctricos, ideales para quienes priorizan la rapidez. Los primeros incluyen ranuras con distintos materiales que restauran el filo en etapas, mientras que los eléctricos hacen casi todo el trabajo solos. Eso sí, conviene usarlos con moderación, ya que pueden desgastar más rápido la superficie metálica.
