Franco Colapinto, tras chocar en la Sprint del GP de Brasil: "Hay mucho daño"

colapinto declaraciones choque sprint brasil

Si bien salió de la pista por sus propios medios, Alpine informó que tuvo que ser atendido por precaución: " Franco fue trasladado al centro médico tras el incidente en la curva 3 para someterse a revisiones preventivas. Se encuentra bien y los médicos le han dado el alta".

Además, se dio a conocer la conversación por radio con su ingeniero Stuart Barlow después del accidentado episodio que lo sacó del sprint. "Dios mío", arrancó diciendo el pilarense. Y luego llevó tranquilidad sobre su estado de salud: "Estoy bien, perdón".