Franco Colapinto, tras chocar en la Sprint del GP de Brasil: "Hay mucho daño"
El piloto argentino manifestó su preocupación por el estado de su monoplaza tras el incidente que protagonizó en Interlagos.
Franco Colapinto no tuve el mejor arranque del fin de semana: el piloto argentino se despistó después de ocho vueltas tras morder un charco de agua, impactó contra los muros de contención y debió abandonar tempranamente la carrera sprint del GP de Brasil de la Fórmula 1. Su monoplaza quedó visiblemente averiado, fue retirado del circuito por una grúa y en Alpine se encendieron las alarmas porque en pocas horas se viene la clasificación.
Luego de que se despistara Oscar Piastri tras pisar un charco de agua, en el mismo lugar se despistaron Nico Hulkenberg (pudo seguir corriendo) y el argentino, quien ya había entrado mal pisado a la ,S de Senna y, luego de atravesar el pianito con sus dos neumáticos izquierdos, perdió el auto, que se desplazo hacia la derecha impactando contra los carteles con su parte delantera izquierda y, luego, con el sector de atrás, donde está el motor.
El argentino no pudo seguir, pero se levantó sin inconvenientes del auto que, a contrarreloj, los mecánicos tratarán de reparar para que esté en condiciones de encarar, a las 15, la clasificación para la carrera del domingo.
Qué dijo Franco Colapinto tras el accidente
El argentino, que habló para ESPN, declaró: "Una pena, todavía no entiendo bien por qué perdí el auto. Había un poco de agua y de una vuelta a otra perdí mucho grip. Hay que entender y ojalá que puedan arreglar el auto. Hay bastantes daños... Ojalá lo puedan arreglar e intentar volver más fuertes. Varios se fueron ahí. Fue raro el grip de una vuelta a otra”, expresó el argentino y cruzó los dedos por su monoplaza A526.
Si bien salió de la pista por sus propios medios, Alpine informó que tuvo que ser atendido por precaución: " Franco fue trasladado al centro médico tras el incidente en la curva 3 para someterse a revisiones preventivas. Se encuentra bien y los médicos le han dado el alta".
Además, se dio a conocer la conversación por radio con su ingeniero Stuart Barlow después del accidentado episodio que lo sacó del sprint. "Dios mío", arrancó diciendo el pilarense. Y luego llevó tranquilidad sobre su estado de salud: "Estoy bien, perdón".
