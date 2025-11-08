Así llegó Franco Colapinto a la Fan Zone del Gran Premio de Brasil

Cerca de las nueve de la mañana, cuando subió al escenario principal, el clima ya era de euforia total. Pero lo que nadie esperaba era su entrada en modo incógnito: Colapinto apareció con peluca, enormes bigotes y lentes oscuros, una especie de homenaje involuntario a Charly García en tiempos de Serú Girán. Incluso se hizo pasar por parte del equipo de seguridad y fingió custodiar a Esteban Ocon, hasta que finalmente se sacó el disfraz y el público estalló en gritos.