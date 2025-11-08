Así llegó Franco Colapinto a la Fan Zone del Gran Premio de Brasil
El piloto argentino fue una de las grandes atracciones de la Fan Zone en San Pablo. Apareció disfrazado, bromeó con los hinchas y se llevó la ovación más fuerte de la jornada antes de salir a la pista.
Después del anuncio de su continuidad en la Fórmula 1, Franco Colapinto arrancó la jornada del sábado con todo. Bien temprano, a diferencia del viernes cuando había llegado sobre la hora, el argentino se presentó junto a Pierre Gasly en el Fan Zone de Interlagos, donde una multitud lo esperaba con banderas y camisetas albicelestes. Desde su entrada, el público lo trató como un local más.
El circuito José Carlos Pace, sede de una de las carreras más emblemáticas del calendario, volvió a llenarse desde el amanecer. Familias enteras caminaban hacia los distintos accesos con remeras de Alpine, Williams y, sobre todo, con insignias argentinas. Ni siquiera la presencia del debutante brasileño Gabriel Bortoletto logró eclipsar el fervor que despertó Colapinto entre los fanáticos. “Tiene que hacer su camino”, decían algunos periodistas locales, sorprendidos por el apoyo masivo al joven de Pilar.
Cerca de las nueve de la mañana, cuando subió al escenario principal, el clima ya era de euforia total. Pero lo que nadie esperaba era su entrada en modo incógnito: Colapinto apareció con peluca, enormes bigotes y lentes oscuros, una especie de homenaje involuntario a Charly García en tiempos de Serú Girán. Incluso se hizo pasar por parte del equipo de seguridad y fingió custodiar a Esteban Ocon, hasta que finalmente se sacó el disfraz y el público estalló en gritos.
Pierre Gasly también tuvo su momento, saludando en portugués y desatando aplausos, pero la ovación mayor fue para el argentino. “El público argentino es único, nunca vi tantas banderas como acá. Le ponemos mucha garra, eso nos distingue”, dijo Colapinto, luego de participar en un improvisado juego de bádminton con el francés que desató carcajadas.
Antes de despedirse, el piloto dejó una frase que sonó a promesa: “Vamos por un gran año que viene”. Fue el cierre de una mañana en la que, una vez más, demostró que su vínculo con la hinchada argentina trasciende el circuito. Un anticipo perfecto del fin de semana más importante de su carrera, el que marca su continuidad definitiva en la Fórmula 1.
