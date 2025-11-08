Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil en vivo: minuto a minuto

Live Blog Post Franco Colapinto quedó eliminado en la SQ1 y partirá 16° en la Sprint del Gran Premio de Brasil El piloto argentino no logró avanzar al segundo corte de clasificación en Interlagos por apenas seis centésimas, pese a mejorar en su última vuelta. Seguí leyendo esta nota acá

Cómo está la tabla de pilotos antes del GP de Brasil

Tras su reciente triunfo en México, Lando Norris (McLaren) llega a Brasil liderando el Mundial de Pilotos con 357 puntos. Apenas una unidad lo separa de su compañero de equipo, Oscar Piastri. Aunque matemáticamente sigue en la contienda por el título, Max Verstappen (Red Bull) ocupa el tercer lugar con 321 puntos, manteniéndose a la expectativa.

En la tabla de equipos, McLaren ya se ha asegurado el Campeonato de Constructores (su primer título desde 1998) con un total de 713 puntos. No obstante, la batalla por el subcampeonato es feroz, con Ferrari (356 puntos) y Mercedes (355 puntos) separados por la mínima diferencia.

Por otro lado, gran parte de la atención se centra también en el argentino Franco Colapinto. El joven piloto de Alpine ha exhibido una paridad de rendimiento notable en comparación con su compañero más experimentado, Pierre Gasly.

El duelo interno es intenso: Colapinto ha igualado su performance, registrando cinco victorias en clasificación y un empate de 7-5 en resultados de carrera con Gasly. A todo esto, se suma que Franco ha sido confirmado como piloto de esa escudería para el año 2026, lo que mantiene la expectativa en todos los argentinos.

franco colapinto

Con el título de Pilotos aún en disputa y los principales contendientes en pugna directa, el GP de Brasil se perfila como un evento electrizante. La afición argentina tiene una gran esperanza de que Colapinto consiga sumar sus primeros puntos en la máxima categoría.

Cronograma del Gran Premio de Brasil

El cronograma del fin de semana comenzó este viernes con la Práctica Libre 1 (11:30 hora argentina) y la Sprint Qualy (15:30). El sábado se correrá la Sprint Race a las 11:00 y la clasificación tradicional a las 15:00. Finalmente, la carrera principal se largará el domingo 9 de noviembre a las 14:00.

Sábado 8 de noviembre

Sprint: 11:00

Clasificación: 15:00

Domingo 9 de noviembre

Carrera Final: 14:00

Cómo ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil

Los fanáticos podrán seguir toda la acción en vivo por ESPN, Disney Plus y la plataforma F1 TV Pro, mientras que Fox Sports transmitirá por cable.

alpine franco colapinto mexico

Las carreras de Colapinto con Alpine

1- GP de Emilia-Romaña : terminó en el 16° puesto

: terminó en el 16° puesto 2- GP de Mónaco : terminó en el 13° puesto

: terminó en el 13° puesto 3- GP de España : llegó en el 15° lugar

: llegó en el 15° lugar 4- GP de Canadá : terminó en el puesto 13

: terminó en el puesto 13 5- GP de Austria : terminó en el puesto 15

: terminó en el puesto 15 6- GP de Gran Bretaña : no pudo largar por un problema mecánico

: no pudo largar por un problema mecánico 7- Sprint del GP de Bélgica : llegó en 19° lugar

: llegó en 19° lugar 8- GP de Bélgica : llegó en el 19° lugar

: llegó en el 19° lugar 9- GP de Hungría : llegó en el 18° lugar

: llegó en el 18° lugar 10- GP de Países Bajos : terminó en el puesto 11

: terminó en el puesto 11 11- GP de Italia : llegó en el 17° lugar

: llegó en el 17° lugar 12- GP de Azerbaiyán : llegó en 19º lugar

: llegó en 19º lugar 13- GP de Singapur : terminó en el 16° puesto

: terminó en el 16° puesto 14- Sprint del GP de Estados Unidos : terminó en el 14° puesto

: terminó en el 14° puesto 15- GP de Estados Unidos : terminó en el 17° puesto

: terminó en el 17° puesto 16- GP de México: terminó en el 16° puesto

Las carreras que faltan de la temporada 2025

17- Sprint del GP de San Pablo : sábado 8 de noviembre a las 11.00

: sábado 8 de noviembre a las 11.00 18- GP de San Pablo : domingo 9 de noviembre a las 14.00

: domingo 9 de noviembre a las 14.00 19- GP de Las Vegas : domingo 23 de noviembre a la 1.00

: domingo 23 de noviembre a la 1.00 20- Sprint del GP de Qatar : sábado 29 de noviembre a las 11.00

: sábado 29 de noviembre a las 11.00 21- GP de Qatar : domingo 30 de noviembre a las 13.00

: domingo 30 de noviembre a las 13.00 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

Fórmula 1: la tabla de pilotos 2025

Lando Norris (McLaren) – 357 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 356 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 321 puntos George Russell (Mercedes) – 258 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 210 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 146 puntos Kimi Antonelli (Mercedes) – 97 puntos Alexander Albon (Williams) – 73 puntos Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 puntos Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 puntos

Fórmula 1: la tabla de constructores 2025

McLaren – 713 puntos Ferrari – 356 puntos Mercedes – 355 puntos Red Bull Racing – 346 puntos Williams – 111 puntos Racing Bulls – 72 puntos Aston Martin – 69 puntos Haas F1 Team – 62 puntos Kick Sauber – 60 puntos Alpine – 20 puntos