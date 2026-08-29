Las Leonas campeonas: quién es Lucina von der Heyde, la argentina que representó a Alemania en el Mundial

Poco después volvió a tener un logro destacado con las categorías juveniles. En el cierre de 2016 fue una de las integrantes del seleccionado Sub 21 que se consagró campeón del Mundial Junior. Durante 2017 también formó parte del plantel que ganó la Copa Panamericana, mientras que su crecimiento individual continuó hasta recibir uno de los reconocimientos más importantes de su carrera.

El 14 de febrero de 2019, la Federación Internacional de Hockey la distinguió como Mejor Jugadora Joven del Mundo por su rendimiento durante la temporada 2018. El premio confirmó la proyección que había mostrado desde sus primeros años con la camiseta argentina.

El quiebre después de París 2024

Von der Heyde continuó vinculada al seleccionado argentino durante los años siguientes y llegó a competir con Las Leonas hasta los JJOO de París 2024. Sin embargo, después de aquel ciclo olímpico comenzó una etapa diferente. La jugadora quedó fuera de las últimas convocatorias del entrenador Fernando Ferrara y, ante la falta de continuidad dentro del proceso nacional, comenzó incluso a considerar la posibilidad de ponerle punto final a su carrera internacional.

"Mi carrera deportiva decayó un montón porque dije: por ahí es el final de mi carrera internacional. Me había puesto muy triste", contó la mediocampista al recordar aquel período.

La situación se relacionó además con uno de los criterios establecidos por el cuerpo técnico de Las Leonas: la necesidad de que las jugadoras estuvieran radicadas en Argentina durante la preparación para las principales competencias. Von der Heyde, en cambio, estaba instalada en Alemania y jugaba para el Mannheimer HC, de Mannheim.

Ante ese escenario, la propuesta del seleccionado alemán apareció como una posibilidad para continuar compitiendo al máximo nivel. Después de completar los trámites correspondientes para obtener la nacionalidad, la misionera decidió aceptar el desafío.

El antecedente de Gonzalo Peillat

La situación de Von der Heyde inevitablemente genera una comparación con otro caso conocido dentro del hockey argentino: el de Gonzalo Peillat.

El defensor había sido campeón olímpico con Los Leones y posteriormente dejó el seleccionado argentino después de mantener diferencias con integrantes del cuerpo técnico, dirigentes y compañeros. Con el paso del tiempo, también obtuvo la nacionalidad alemana y comenzó a representar al seleccionado europeo.