La emoción de Luciana Aymar luego de ver a Las Leonas campeonas del mundo
La histórica referente del hockey argentino estuvo en la final ante Países Bajos y terminó celebrando la tercera estrella de la Selección.
Luciana Aymar volvió a vivir una consagración mundial de Las Leonas, aunque esta vez desde un lugar completamente diferente. La histórica número 8 estuvo presente en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen para acompañar a la Selección argentina en la final ante Países Bajos y terminó protagonizando una de las imágenes más emotivas de la jornada.
Las cámaras captaron a Lucha siguiendo el partido con la misma intensidad con la que durante tantos años defendió la camiseta argentina. Cuando finalmente llegó la consagración, después del empate 1-1 y el triunfo por 3-1 en los penales australianos, Aymar no pudo ocultar la emoción y su reacción rápidamente se volvió viral en las redes sociales.
Lucha, emocionada ante una nueva generación de campeonas
Aymar sabe mejor que casi nadie lo que significa ser campeona del mundo con Las Leonas. Fue parte de los equipos que conquistaron los Mundiales de Perth 2002 y Rosario 2010, este último en su ciudad natal. Esta vez, en cambio, le tocó observar desde afuera cómo una nueva generación alcanzaba la tercera estrella.
Durante la final, Lucha sufrió el partido desde el palco. Países Bajos se puso en ventaja y Argentina tuvo que luchar hasta los últimos minutos para conseguir el empate gracias al gol de Majo Granatto. Luego, en los penales australianos, Cristina Cosentino se convirtió en una de las grandes figuras al contener ejecuciones de las neerlandesas.
El desenlace encontró a Aymar visiblemente emocionada. La imagen de la histórica referente celebrando el campeonato desde la tribuna reflejó el vínculo que mantiene con Las Leonas incluso después de su retiro.
Antes de la final, la rosarina había anticipado que esperaba un encuentro muy equilibrado. "Son dos equipos que están muy parejos, los dos hicieron un torneo muy similar. Argentina tiene que jugar confiando en su juego y concentrada todo el partido", había analizado.
También había marcado una de las principales características de su rival: "Ellas tienen esa frialdad que las caracteriza. Nosotras solemos tener altibajos, así que tenemos que enfocarnos en jugar concentradas y atentas al 100%. Si las chicas juegan con la confianza de que pueden ganar, creo que hoy tienen muchas posibilidades".
El Mundial también había tenido un reconocimiento especial para Aymar. Durante el entretiempo de la semifinal frente a Australia, la Federación Internacional de Hockey (FIH) homenajeó a la exjugadora, una de las máximas referentes de la historia de este deporte.
Pero en la final los flashes fueron para las nuevas campeonas. Lucha dejó de lado el palo y se convirtió en una hincha más: sufrió el empate, acompañó cada penal y finalmente festejó el título con una emoción que atravesó la pantalla.
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