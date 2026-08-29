La emoción de Luciana Aymar luego de ver a Las Leonas campeonas del mundo

Antes de la final, la rosarina había anticipado que esperaba un encuentro muy equilibrado. "Son dos equipos que están muy parejos, los dos hicieron un torneo muy similar. Argentina tiene que jugar confiando en su juego y concentrada todo el partido", había analizado.

También había marcado una de las principales características de su rival: "Ellas tienen esa frialdad que las caracteriza. Nosotras solemos tener altibajos, así que tenemos que enfocarnos en jugar concentradas y atentas al 100%. Si las chicas juegan con la confianza de que pueden ganar, creo que hoy tienen muchas posibilidades".

El Mundial también había tenido un reconocimiento especial para Aymar. Durante el entretiempo de la semifinal frente a Australia, la Federación Internacional de Hockey (FIH) homenajeó a la exjugadora, una de las máximas referentes de la historia de este deporte.

Pero en la final los flashes fueron para las nuevas campeonas. Lucha dejó de lado el palo y se convirtió en una hincha más: sufrió el empate, acompañó cada penal y finalmente festejó el título con una emoción que atravesó la pantalla.