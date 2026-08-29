Por qué Las Leonas jugaron la final del Mundial ante Países Bajos con la camiseta suplente

¿El motivo? Una cábala imbatible: con esa indumentaria habían ganado todos los partidos difíciles y de máxima tensión a lo largo del torneo.

El peso de la superstición en el deporte de alto rendimiento suele jugar un papel fundamental, y Las Leonas no fueron la excepción. Convencidas de que el azul oscuro les otorgaba mística, protección y un aura ganadora en los momentos límites, el grupo liderado en cancha desafió la tradición de la albiceleste para la cita más importante de los últimos años.

La jugada salió a la perfección. La cábala funcionó como un engranaje más de la estructura colectiva, y aquella camiseta azul oscura con la que decidieron afrontar la gran final terminó quedando inmortalizada para siempre, siendo la piel con la que este grupo de guerreras silenció a todo un estadio y volvió a tocar la gloria máxima del hockey mundial.