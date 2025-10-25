Así fue el primer gol de Alejandro Garnacho para el Chelsea FC
El argentino abrió el marcador a los 4 minutos con un zurdazo cruzado ante Sunderland por la novena fecha de la Premier League.
Este sábado, Alejandro Garnacho finalmente convirtió su primer gol con la camiseta del Chelsea. Tardó un par de meses, pero en su quinto partido como titular, rompió la sequía.
El extremo argentino recibió un buen pase del portugués Neto, encaró a Nordi Mukiele y sacó el latigazo de zurda que se le coló dentro del arco a Robin Roefs.
Sunderland reaccionó a tiempo y logró la igualdad a los 20 minutos por intermedio de Isidor en una jugada que comenzó con una lateral al área.
El de este sábado es el quinto partido de Garnacho como titular con Chelsea, y su tercero por Premier League, aunque todavía no completó 90 minutos desde que está bajo las órdenes de Enzo Maresca. De momento el extremo argentino no había acumulado ni goles ni asistencias para los Blues.
Sus últimos meses en Manchester United y sus primeras semanas como futbolista de Chelsea están lejos del nivel que Garnacho había mostrado hasta 2024 y que lo habían catapultado a la Selección Argentina. Hoy lleva varias convocatorias fuera de la lista de Scaloni, y goles como el de este sábado pueden ser la clave para que recupere su confianza y nivel de cara al Mundial 2026, el gran objetivo.
En caso de ganar, Chelsea saltará al segundo puesto de la tabla por debajo del líder Arsenal, que este domingo recibirá a Crystal Palace.
Historial: cómo salieron los últimos partidos entre Chelsea y Sunderland
Chelsea llega con un historial positivo frente a Sunderland a este duelo de la Premier League. A continuación, los últimos mano a mano entre estos dos equipos:
- Chelsea ganó vs Sunderland por 5 - 1 el domingo 21 de mayo de 2017
- Chelsea ganó vs Sunderland por 1 - 0 el miércoles 14 de diciembre de 2016
- Chelsea perdió vs Sunderland por 2 - 3 el sábado 7 de mayo de 2016
- Chelsea ganó vs Sunderland por 3 - 1 el sábado 19 de diciembre de 2015
- Chelsea ganó vs Sunderland por 3 - 1 el domingo 24 de mayo de 2015
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario