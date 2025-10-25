Así fue el primer gol de Alejandro Garnacho para el Chelsea FC

El de este sábado es el quinto partido de Garnacho como titular con Chelsea, y su tercero por Premier League, aunque todavía no completó 90 minutos desde que está bajo las órdenes de Enzo Maresca. De momento el extremo argentino no había acumulado ni goles ni asistencias para los Blues.

Sus últimos meses en Manchester United y sus primeras semanas como futbolista de Chelsea están lejos del nivel que Garnacho había mostrado hasta 2024 y que lo habían catapultado a la Selección Argentina. Hoy lleva varias convocatorias fuera de la lista de Scaloni, y goles como el de este sábado pueden ser la clave para que recupere su confianza y nivel de cara al Mundial 2026, el gran objetivo.

En caso de ganar, Chelsea saltará al segundo puesto de la tabla por debajo del líder Arsenal, que este domingo recibirá a Crystal Palace.

Historial: cómo salieron los últimos partidos entre Chelsea y Sunderland

Chelsea llega con un historial positivo frente a Sunderland a este duelo de la Premier League. A continuación, los últimos mano a mano entre estos dos equipos: