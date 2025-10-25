Fotos y videos: graves inundaciones por el fuerte temporal que azota al AMBA
Usuarios de redes sociales reportan fuertes anegamientos en diferentes zonas el Área Metropolitana de Buenos Aires provocados por las intensas lluvias que caen este sábado.
La intensa lluvia que se registró durante esta madrugada en el AMBA dejó hasta el momento como saldo una gran cantidad de calles y avenidas inundadas, como así también barrios anegados. Cayeron más de 100 milímetros de agua durante la noche y hay inundaciones en varios municipios. Las lluvias seguirán por la tarde y rige una alerta naranja en varias provincias.
Por eso, las redes sociales se llenaron de videos con postales que exhibieron calles anegadas y autos inundados. San Martín y Lanús son algunos de los municipios más afectados.
En las primeras horas del día, las imágenes comenzaron a viralizarse en redes sociales. Allí se puede ver un sector de la avenida General Paz completamente bajo agua. Lo mismo en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires como del Conurbano bonaerense.
Un caño de agua se rompió en el barrio porteño de Belgrano y generó inundaciones sobre la calle La Pampa. Personal operativo y técnico de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A (Aysa), la empresa del caño, se encuentra en la zona para evitar que la situación se agrave.
El desperfecto generó inconvenientes tanto para la circulación peatonal como vehicular, a la par de que el agua superó la altura de las veredas. Así, llegó a entrar a algunos edificios y a impedir el movimiento de los autos estacionados ahí.
Por su lado, el personal de Aysa evalúa cerrar las válvulas en el lugar mientras el efecto del agua ablandó la tierra de algunas zonas hasta generar barro. Además, se conoció que es la segunda rotura del caño en el mes y los Bomberos de la Ciudad se acercaron a ayudar para sacar a los autos dificultados por la subida del agua.
Cómo seguirá el clima
La jornada del sábado tendrá una temperatura máxima de 21grados y una mínima que rozaría los 16 grados. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que por la tarde la probabilidad de precipitaciones descenderá a un rango de 0 a 10%. Además, el viento -en donde se pronosticó una alerta amarilla- sería el elemento dominante del día, con ráfagas estimadas entre 42 y de hasta 69 kilómetros por hora.
