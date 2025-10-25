Fotos y videos: graves inundaciones por el fuerte temporal que azota al AMBA

El desperfecto generó inconvenientes tanto para la circulación peatonal como vehicular, a la par de que el agua superó la altura de las veredas. Así, llegó a entrar a algunos edificios y a impedir el movimiento de los autos estacionados ahí.

Por su lado, el personal de Aysa evalúa cerrar las válvulas en el lugar mientras el efecto del agua ablandó la tierra de algunas zonas hasta generar barro. Además, se conoció que es la segunda rotura del caño en el mes y los Bomberos de la Ciudad se acercaron a ayudar para sacar a los autos dificultados por la subida del agua.

inundacion villa urquiza 25 octubre 2025

inundacion lanus 25 octubre 2025

Cómo seguirá el clima

La jornada del sábado tendrá una temperatura máxima de 21grados y una mínima que rozaría los 16 grados. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que por la tarde la probabilidad de precipitaciones descenderá a un rango de 0 a 10%. Además, el viento -en donde se pronosticó una alerta amarilla- sería el elemento dominante del día, con ráfagas estimadas entre 42 y de hasta 69 kilómetros por hora.