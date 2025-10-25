Lamine Yamal picanteó la previa al derby con el Real Madrid: qué dijo
La joven estrella del Barcelona encendió la previa del clásico español, que se disputará el próximo domingo en el Santiago Bernabéu, y no evitó pronunciarse sobre su eterno rival.
A pocas horas del superclásico correspondiente a la décima fecha de LaLiga, Yamal lanzó una frase que promete polémica: "Real Madrid roba y se queja". La perla culé hizo la declaración en una entrevista con el streamer Ibai Llanos, durante el programa Chup Chup Kings.
En la charla, Llanos le preguntó a Lamine si el equipo "Los Porcinos" de la Kings League era similar a Real Madrid. Yamal no dudó y respondió: "sí, roban se quejan, hacen...". Más tarde, cuando Ibai consultó directamente: "Ah, ¿el Madrid roba?", el futbolista replicó: "Hombre, a ver, a ver", dando a entender que sí lo hacen.
La conversación continuó con un desafío: "Tienes que marcar el domingo en el Bernabéu", lanzó Ibai. Yamal recordó la goleada 4-0 de la temporada pasada, que incluyó un gol suyo: "¿No te acuerdas de la temporada pasada?", respondió. Cuando Ibai insistió: "¿Vas a marcar el domingo o no? Es difícil el Bernabéu", Yamal dejó en claro su confianza: "Para el Barça no. La última vez fue 4-0".
En la tabla de LaLiga, Barcelona se encuentra segundo con 22 puntos, a dos de Real Madrid, que lidera el torneo. Este domingo, desde las 12.15 (hora argentina), el equipo blaugrana intentará quedar en lo más alto del campeonato español con Lamine Yamal como principal referencia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario