Lamine Yamal picanteó la previa al derby con el Real Madrid: qué dijo

La conversación continuó con un desafío: "Tienes que marcar el domingo en el Bernabéu", lanzó Ibai. Yamal recordó la goleada 4-0 de la temporada pasada, que incluyó un gol suyo: "¿No te acuerdas de la temporada pasada?", respondió. Cuando Ibai insistió: "¿Vas a marcar el domingo o no? Es difícil el Bernabéu", Yamal dejó en claro su confianza: "Para el Barça no. La última vez fue 4-0".