Lissa Vera le puso los puntos a Jonatan Viale: así fue la vergonzosa burla a Lourdes del vocero macrista

Ante la insistencia de Lissa, Jonatan señaló: "Para mí estás confundida porque jamás haría un chiste o banalizaría sobre esto". Seguidamente, la artista continuó: "Me lo preguntaron también de otros programas... qué pensaba yo y la verdad, me sorprendió, digo, qué raro, le voy a preguntar"

"Jamás banalizaría con un tema tan sensible", se defendió el vocero extraoficial del Gobierno, aunque sí se había burlado. Para cerrar, Lissa dijo: "Está bien, pero necesitaba preguntarte porque me quedó raro...".

lissa vera le puso los puntos a jonatan viale

El momento de la burla de Jonatan Viale a Lourdes de Bandana:

Al aire de Radio Rivadavia y en medio del pase entre Cristina Pérez y Jonatan Viale, comenzó a sonar "Seminare" de Seru Giran, canción a la que se refería Lissa, aunque equivocándose con Sui Generis o Vox Dei.

En el momento que el tema reza "pero nunca te encontrarás, al escaparte...", el conductor lanza por lo bajo: "Claro, el tema es Lourdes de Bandana... ahora es Lourdes, Dios mío... ¿Qué le pasó a este país?", señaló burlón Viale.

burla jonatan viale a lourdes