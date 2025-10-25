El empresario argentino que vistió la camiseta de grandes equipos de Francia
Con un gran paso por Banfield, el exdefensor argentino colgó los botines para meterse de lleno en el mundo gastronómico. ¿De quién se trata?
El talento futbolístico en Sudamérica brota en diferentes rincones, con grandes figuras que emergen todos los años desde Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador o Colombia. Si hay algo que caracteriza a estos jugadores es la técnica, hambre de gloria y perseverancia, ya que deben luchar con uñas y dientes para llegar a la máxima categoría.
En estos tiempos, muchos de esos futbolistas buscan llegar Europa por dos motivos: para competir en las mejores ligas del mundo y para hacer una diferencia económica que les permita vivir sin presiones en el futuro. Sin embargo, solo unos pocos logran este cometido, como, por ejemplo, Renato Civelli.
Renato Civelli y su paso por el fútbol
Civelli comenzó a dar sus primeros pasos en su Pehuajó natal, donde se formó en el club Estudiantes. Su potencial no tardó en llamar la atención, y pronto se trasladó al sur del Gran Buenos Aires para sumarse a las divisiones juveniles de Banfield.
A los 20 años, en 2003, hizo su debut profesional con el “Taladro”. Su gran rendimiento despertó interés europeo y, tras un par de temporadas en el fútbol argentino, se convirtió en refuerzo del Olympique de Marsella, siendo su primera experiencia en el exterior.
Durante los años siguientes, Civelli alternó períodos en Argentina y en el viejo continente. Pasó por Gimnasia de La Plata, regresó a Marsella y luego defendió los colores de San Lorenzo. Su recorrido europeo continuó en Francia con el OGC Niza, aunque también probó suerte en Turquía con Bursaspor, antes de volver al fútbol francés para jugar en Lille.
En 2017 decidió regresar a Banfield con la idea de cerrar su carrera en su club de origen. Sin embargo, diferentes situaciones contractuales lo llevaron a jugar en Huracán antes de finalmente retirarse en 2021, a los 38 años.
Su vida después del retiro
Tras colgar los botines luego de una maratónica carrera, Civelli decidió volcarse a la gastronomía junto a su hermano Luciano. Desde 2019, lleva adelante seis locales de la panadería y pastelería francesa Gontran Charrier. Este cambio en su vida le permitió ganar tranquilidad y estabilidad al mismo tiempo.
