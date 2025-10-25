El empresario argentino que vistió la camiseta de grandes equipos de Francia

En 2017 decidió regresar a Banfield con la idea de cerrar su carrera en su club de origen. Sin embargo, diferentes situaciones contractuales lo llevaron a jugar en Huracán antes de finalmente retirarse en 2021, a los 38 años.

Su vida después del retiro

Civelli pasteleria.jpg Tras su retiro, el exdefensor se volcó de lleno al mundo de la gastronomía.

Tras colgar los botines luego de una maratónica carrera, Civelli decidió volcarse a la gastronomía junto a su hermano Luciano. Desde 2019, lleva adelante seis locales de la panadería y pastelería francesa Gontran Charrier. Este cambio en su vida le permitió ganar tranquilidad y estabilidad al mismo tiempo.