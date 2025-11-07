Decathlon abre este sábado su primer punto de venta en Argentina después de 20 años: dónde

En nuestro país el regreso de Decathlon se produciría impulsado por una alianza estratégica con el Grupo One, liderado por Manuel Antelo y el matrimonio de Sabine Mulliez y Pedro Aguirre Saravia.

Además de Decathlon, el Grupo One analiza la posibilidad de introducir otras marcas controladas por la familia Mulliez, como Kiabi (que comercializa indumentaria informal) y Naterial (que es la marca dedicada a muebles y decoración).

Al mejor estilo de como en su momento fue Falabella, Decathlon podría instalarse en los edificios de lo que fueron las grandes tiendas departamentales porteñas, y a largo plazo, la idea es tener locales en todas las ciudades de Argentina que tengan más de 300.000 habitantes.