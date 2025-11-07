Decathlon abre este sábado su primer punto de venta en Argentina después de 20 años: dónde
La cadena de comercios de ropa deportiva y urbana se retiró del país en 2005 pero hará una nueva incursión con una tienda en Vicente López.
Para quienes estén necesitados de zapatillas deportivas o de la experiencia de comprar en el primer mundo, Decathlon abre este sábado su primera tienda en Argentina después de 20 años de ausencia: se trata de un punto de venta en el complejo Al Río, ubicado en el partido bonaerense de Vicente López.
La apertura no sólo es un hito en el consumo sino también el puntapié inicial en el plan de "reintroducción" de la cadena en Argentina: tal como se anunció en enero de este año, la compañía de origen francés abrirá unas 20 sucursales en todo el país con sus socios locales, como Manuel Antelo del Grupo One.
"Me enamoré de Decathlon hace 20 años cuando vivía en España. Desde entonces, quise traerla a la Argentina", aseguró Antelo en declaraciones reproducidas por Clarín, en las que el empresario aseguró que "era imposible abrir Decathlon en una economía cerrada", por lo que "el contexto de apertura de importaciones ayuda".
"La estabilidad es clave para que aumente el consumo. Al final, lo importante es el balance de cuántos empleos se crearon y cuántos se perdieron", convino el empresario.
En Brasil y Chile, Decathlon opera de forma directa, lo que refuerza su presencia en Sudamérica. A nivel mundial, la cadena cuenta con más de 1.700 locales en 78 países, posicionándose como uno de los líderes globales en la comercialización de productos deportivos de primera marca.
En nuestro país el regreso de Decathlon se produciría impulsado por una alianza estratégica con el Grupo One, liderado por Manuel Antelo y el matrimonio de Sabine Mulliez y Pedro Aguirre Saravia.
Además de Decathlon, el Grupo One analiza la posibilidad de introducir otras marcas controladas por la familia Mulliez, como Kiabi (que comercializa indumentaria informal) y Naterial (que es la marca dedicada a muebles y decoración).
Al mejor estilo de como en su momento fue Falabella, Decathlon podría instalarse en los edificios de lo que fueron las grandes tiendas departamentales porteñas, y a largo plazo, la idea es tener locales en todas las ciudades de Argentina que tengan más de 300.000 habitantes.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario