Quién era Matilda, la joven estudiante de 18 años que murió al caer de un segundo piso en San Telmo

Comenzó a cursar la carrera de Diseño de Imagen y Sonido en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y en esas circunstancias Matilda conoció a un joven de su edad y de su misma nacionalidad, con quien comenzó una relación sentimental.

Pronto la relación se volvió tóxica, con mucho control y celos de por medio, según relató el padre de la víctima; al punto que él le rogó a su hija que abandonara a quien ahora es el principal sospechoso del posible crimen.

“El pibe era muy jodido, muy tóxico. La perseguía hasta la facultad, le controlaba el celular, le cortaba el acceso a la cuenta de banco que compartían y no la dejaba hablar con las amigas”, declaró López a la prensa.