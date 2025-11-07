Quién era Matilda, la joven estudiante de 18 años que murió al caer de un segundo piso en San Telmo
Había llegado a Buenos Aires en febrero para cursar la carrera de Diseño de Imagen y Sonido en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA.
Como ya se informó, la joven estudiante boliviana Matilda López Sanzetenea perdió la vida tras caer al vacío desde el segundo piso de un edificio del barrio porteño de San Telmo, adonde se alojaba.
El hecho ocurrió después de la medianoche del domingo pasado, y la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Argerich con graves heridas y politraumatismos en el cráneo. Aunque los médicos la operaron de inmediato, falleció horas después.
Ahora la Justicia investiga el caso y las circunstancias bajo las cuales ocurrió la caída o si se trató de un hecho de violencia de género, con el novio de Matilda investigado como posible autor del femicidio.
Quién era Matilda López Sanzetenea
Matilda López Sanzetenea, de 18 años, había arribado a Buenos Aires en febrero año, alojándose primeramente en una pensión estudiantil del barrio de Recoleta, pero como no le gustaba se mudó a otra ubicada en Córdoba y Callao. Finalmente, recaló en un departamento número 2 del segundo piso del edificio ubicado sobre la calle Defensa al 300, en pleno corazón de San Telmo.
La joven llegó desde Bolivia para estudiar en la Universidad de Buenos Aires (UBA) con el sueño de convertirse en profesional del cine y la comunicación, acompañada por su padre, Pablo López, quien siempre la respaldó.
Comenzó a cursar la carrera de Diseño de Imagen y Sonido en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y en esas circunstancias Matilda conoció a un joven de su edad y de su misma nacionalidad, con quien comenzó una relación sentimental.
Pronto la relación se volvió tóxica, con mucho control y celos de por medio, según relató el padre de la víctima; al punto que él le rogó a su hija que abandonara a quien ahora es el principal sospechoso del posible crimen.
“El pibe era muy jodido, muy tóxico. La perseguía hasta la facultad, le controlaba el celular, le cortaba el acceso a la cuenta de banco que compartían y no la dejaba hablar con las amigas”, declaró López a la prensa.
