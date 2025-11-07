El balance de Franco Colapinto tras la primera jornada en Interlagos: "Estoy un poco caliente"

Con relación a su mejor vuelta en la tanda clasificatoria, de 1:10.441 (a tres décimas y media del mejor tiempo de Gasly), señaló que “fue buena, pero perdí mucho en el primer sector. Hay cosas chiquitas que hay que mejorar en pocos lugares, que al final terminan siendo más grandes y perdés más tiempo. Pero bueno, no estoy muy preocupado porque, por suerte, la sprint es como una práctica”.