El balance de Franco Colapinto tras la primera jornada en Interlagos: "Estoy un poco caliente"
El pilarense tuvo una jornada agridulce: primero, se conoció la confirmación de su titularidad en Alpine para 2026 pero, luego, no pudo lucirse.
Como se sabe, Franco Colapinto no pudo superar la SQ1 en la clasificación para la carrera Sprint del sábado por el Gran Premio de Brasil, que se desarrolló este viernes en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos.
El argentino, que en las últimas horas fue confirmado por Alpine como piloto titular para la temporada 2026 de Fórmula 1, finalizó en la 16ª posición y quedó fuera del segundo corte por apenas 0.060 segundos respecto al último clasificado, Kimi Antonelli (Mercedes).
“La qualy fue complicada… Los viernes me cuestan últimamente. Si bien México fue bueno, acá me costó un poco más”, declaró el corredor nacido en Pilar tras la ronda de clasificación y la única práctica del fin de semana que tuvo lugar previamente en el autódromo de Sao Paulo en horas del mediodía, cuando también obtuvo el 16° tiempo.
Sobre el desempeño del monoplaza, con el que su compañero Pierre Gasly tampoco obtuvo un buen rendimiento, Franco fue tajante: “Estoy un poco caliente”, ya que en ningún momento pudo siquiera acercarse a quienes quedaron por encima de él.
Con relación a su mejor vuelta en la tanda clasificatoria, de 1:10.441 (a tres décimas y media del mejor tiempo de Gasly), señaló que “fue buena, pero perdí mucho en el primer sector. Hay cosas chiquitas que hay que mejorar en pocos lugares, que al final terminan siendo más grandes y perdés más tiempo. Pero bueno, no estoy muy preocupado porque, por suerte, la sprint es como una práctica”.
“En general hay mejor performance que en otras carreras… Pero bueno, vamos a laburar un poco a la noche y volver mejor mañana”, declaró el pilarense en diálogo con los medios de prensa presentes en el paddock.
Cómo sigue el GP de Brasil (hora argentina)
Sábado 8 de noviembre
- Sprint: 11:00
- Clasificación: 15:00
Domingo 9 de noviembre
- Carrera Final: 14:00
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario