Atlético Tucumán vs. Huracán por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El "Decano" y el "Globo", ambos sin victorias en el certamen, se miden en Tucumán por la tercera jornada.
En otro de los duelos de equipos necesitados de victorias en lo que va del año, Atlético Tucumán y Huracán chocan este sábado en el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 22 horas de Argentina en el Estadio Monumental Presidente José Fierro, con arbitraje de Felipe Viola. Se podrá ver por ESPN Premium.
El conjunto dirigido por Hugo Colace llega con la necesidad de validar en los puntos la superioridad que, por momentos, mostró en el juego. Pese a una pretemporada auspiciosa en Uruguay, el inicio del Apertura fue esquivo: sufrió una caída cargada de polémicas ante Independiente Rivadavia y no logró romper el cero en el Clásico del Norte frente a Central Córdoba.
Para este compromiso, el técnico no podrá contar con Ramiro Ruíz Rodríguez, quien quedó descartado tras sufrir una lesión en su rodilla derecha que le demandará, al menos, un mes de rehabilitación.
Por su parte, el ciclo de Diego Martínez en el "Globo" no ha tenido el arranque esperado en cuanto a resultados. Huracán apenas pudo rescatar una unidad frente a un Banfield diezmado y viene de sufrir un duro golpe ante Independiente Rivadavia, en un partido que se le escapó de las manos tras haber estado en ventaja.
Las principales ausencias para el conjunto de Parque Patricios son Thaiel Peralta, quien debe cumplir su sanción por expulsión, y Wanchope Ábila, tras confirmarse su transferencia a Estudiantes de Río Cuarto. No obstante, las esperanzas quemeras se sostienen en el rendimiento de su nueva dupla ofensiva, Óscar Cortés y Jordy Caicedo, quienes han sido los puntos más altos del equipo en este comienzo de torneo.
Formaciones de Atlético Tucumán vs. Huracán por el Torneo Apertura 2026
Atlético Tucumán: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Hugo Colace.
Huracán: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Diego Martínez.
Datos de Atlético Tucumán vs. Huracán
- Hora: 22.00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Felipe Viola
- VAR: Juan Pablo Loutau
- Estadio: Monumental José Fierro
