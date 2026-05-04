El Loco Díaz chicaneó a River luego de la victoria de Atlético Tucumán ante River

El recuerdo más significativo se remonta al Torneo Clausura 2011. En la última fecha de aquel campeonato, jugando para Lanús, Díaz anotó el gol agónico que selló el 2-1 en el Monumental, resultado que obligó a River a disputar la Promoción. Aquel desenlace terminaría siendo determinante en el posterior descenso del club, tras caer en la serie frente a Belgrano.

Ese partido quedó grabado en la memoria de los hinchas por su impacto histórico. Tras el tanto inicial de Silvio Romero y el empate de Erik Lamela, el delantero apareció en tiempo de descuento para inclinar la balanza en favor del Granate. Años después, reveló una anécdota curiosa sobre ese día: había llevado puesta una camiseta de Boca debajo de la de Lanús, aunque finalmente decidió no exhibirla.

“Menos mal que no la saqué, era una falta de respeto”, contó en una entrevista, recordando aquel momento con tono distendido. En imágenes del partido se puede ver una prenda azul debajo de su camiseta, aunque nunca se confirmó oficialmente si correspondía al club rival.