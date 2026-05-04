El Loco Díaz chicaneó a River luego de la victoria de Atlético Tucumán ante River
El delantero del Decano volvió a destacarse frente al Millonario y dejó una frase con tono provocador tras el triunfo en Núñez.
Atlético Tucumán dio el golpe en el estadio Monumental al vencer 1-0 a River por el Torneo Apertura 2026 y uno de los focos tras el partido se posó sobre Leandro "Loco" Díaz. El delantero del conjunto tucumano, con un historial particular frente al club de Núñez, no dejó pasar la oportunidad de recordar su vínculo con este escenario y deslizó una frase con cierto tinte irónico luego del encuentro.
El atacante, pieza importante en el esquema del Decano, hizo referencia a sus antecedentes positivos ante River, tanto en lo colectivo como en lo personal. "Ya gané un par de partidos acá“, expresó en diálogo con ESPN, en una declaración que rápidamente generó repercusión. Más allá de la chicana, también se enfocó en la importancia del triunfo para su equipo en un contexto adverso.
“Es un partido más. Nosotros lo necesitábamos, fuimos un desastre todo el torneo. No es ni siquiera para nosotros, es para la gente que sufrió todo el torneo“, agregó, en una autocrítica que refleja el difícil presente que atravesó Atlético Tucumán en esta temporada. La victoria en Núñez no solo significó tres puntos, sino también el fin de una extensa racha negativa como visitante, que se extendía por 464 días sin triunfos fuera del estadio José Fierro.
Loco Díaz, ¿verdugo de River?
Los números respaldan las palabras de Díaz. A lo largo de su carrera, el delantero acumula un registro favorable enfrentando a River: seis victorias, tres empates y cuatro derrotas, además de tres goles convertidos. Sin embargo, más allá de las estadísticas, hay un episodio que marcó a fuego su historia frente al Millonario.
El recuerdo más significativo se remonta al Torneo Clausura 2011. En la última fecha de aquel campeonato, jugando para Lanús, Díaz anotó el gol agónico que selló el 2-1 en el Monumental, resultado que obligó a River a disputar la Promoción. Aquel desenlace terminaría siendo determinante en el posterior descenso del club, tras caer en la serie frente a Belgrano.
Ese partido quedó grabado en la memoria de los hinchas por su impacto histórico. Tras el tanto inicial de Silvio Romero y el empate de Erik Lamela, el delantero apareció en tiempo de descuento para inclinar la balanza en favor del Granate. Años después, reveló una anécdota curiosa sobre ese día: había llevado puesta una camiseta de Boca debajo de la de Lanús, aunque finalmente decidió no exhibirla.
“Menos mal que no la saqué, era una falta de respeto”, contó en una entrevista, recordando aquel momento con tono distendido. En imágenes del partido se puede ver una prenda azul debajo de su camiseta, aunque nunca se confirmó oficialmente si correspondía al club rival.
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