"Malísima": la tajante respuesta de Chacho Coudet tras la derrota de River

Qué dijo Chacho Coudet sobre sus gestos a la tribuna de River

Consultado por los ademanes que realizó hacia la hinchada durante el segundo tiempo, Chacho buscó aclarar cualquier malentendido y reafirmó su compromiso con la gente. "Pedí como disculpas, a ver si empujaba", explicó.

"Soy un agradecido de los hinchas, porque estamos en deuda", afirmó el entrenador e insistió: "Fue como decir 'vamos a ver si enganchamos con este tema'. No fue ningún gesto para tomar a mal ni mucho menos".

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Sobre el cierre de la conferencia, el DT hizo hincapié en la falta de conexión entre lo que sucedía en el campo de juego y lo que percibía el público, reconociendo que el nivel estuvo lejos de lo esperado.

"Creo que fue el peor partido desde que estoy acá. Sobre todo porque nunca el equipo logró transmitir buenas sensaciones desde adentro hacia afuera. No hemos jugado bien", concluyó Coudet con dureza.

River se prepara ahora para revertir su imagen: entresemana visitará a Carabobo por la Copa Sudamericana 2026, en busca de asegurar la clasificación a octavos de final.