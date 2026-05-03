"Malísima": la tajante respuesta de Chacho Coudet tras la derrota de River
El entrenador se mostró autocrítico en la conferencia de prensa y también explicó sus gestos a los hinchas durante el partido.
Luego de la derrota de River en el Monumental, Eduardo Chacho Coudet se presentó en conferencia de prensa con un tono marcado por la seriedad y la autocrítica, y no ocultó su malestar por el rendimiento del equipo, que no logró revertir el marcador adverso y mostró una de sus versiones más opacas.
El flamante entrenador "millonario" ya se ha mostrado autocrítico en otras oportunidades, aunque en esta ocasión no dudó en analizar el encuentro como un de los peores desde su llegada al banco de suplentes de Núez.
Uno de los momentos más tensos de la charla ocurrió cuando en el inicio de la rueda, cuando el periodista Gustavo Yarroch consultó sobre su análisis del desempeño futbolístico del "Millonario" y Coudet fue tajante para cortar en seco la pregunta con una sola palabra. "Malísima. Sigamos", sentenció para dar paso a la siguiente consulta.
Qué dijo Chacho Coudet sobre sus gestos a la tribuna de River
Consultado por los ademanes que realizó hacia la hinchada durante el segundo tiempo, Chacho buscó aclarar cualquier malentendido y reafirmó su compromiso con la gente. "Pedí como disculpas, a ver si empujaba", explicó.
"Soy un agradecido de los hinchas, porque estamos en deuda", afirmó el entrenador e insistió: "Fue como decir 'vamos a ver si enganchamos con este tema'. No fue ningún gesto para tomar a mal ni mucho menos".
Sobre el cierre de la conferencia, el DT hizo hincapié en la falta de conexión entre lo que sucedía en el campo de juego y lo que percibía el público, reconociendo que el nivel estuvo lejos de lo esperado.
"Creo que fue el peor partido desde que estoy acá. Sobre todo porque nunca el equipo logró transmitir buenas sensaciones desde adentro hacia afuera. No hemos jugado bien", concluyó Coudet con dureza.
River se prepara ahora para revertir su imagen: entresemana visitará a Carabobo por la Copa Sudamericana 2026, en busca de asegurar la clasificación a octavos de final.
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