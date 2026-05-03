"Disculpas": Chacho Coudet aclaró sus gestos a la tribuna durante la derrota de River

Del mismo modo, Coudet explicó que los gestos fueron una herramienta para intentar revertir el resultado. "Fue como decir 'vamos a ver si enganchamos con este tema'", dijo en relación a la canción que sonaba en ese momento.

Para cerrar el tema, el "Chacho" enfatizó que bajo ningún punto de vista buscó confrontar con los socios y simpatizantes que colmaron el Monumental. "No fue ningún gesto para tomar a mal ni mucho menos", aseguró, intentando bajar los decibeles tras una tarde en la que él mismo calificó el rendimiento de sus dirigidos como el "peor partido" desde que asumió el cargo.

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Los gestos de Chacho Coudet a los hinchas de River en el Monumental

El episodio ocurrió cuando River, impulsado por los cambios realizados por el DT, mostraba una mejor imagen pero no lograba quebrar la resistencia del conjunto tucumano. En ese contexto, Coudet miró hacia los hinchas y comenzó a alzar las manos repetidamente, justo cuando parecía que comenzaban los murmullos contra algunos dirigidos.

Para un sector de los presentes, el gesto fue un claro pedido de mayor aliento para empujar al equipo en el tramo final. Otros entendieron la acción como una forma de contagiar entusiasmo y sumar apoyo emocional a sus dirigidos, quienes intentaban revertir el resultado negativo.

También llamó la atención la transición inmediata en su lenguaje corporal. Tras pedir el aliento del público, el entrenador juntó sus manos en un ademán que mezcló el aplauso con un gesto de pedido de perdón o "por favor".