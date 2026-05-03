River dejó otra imagen gris en el Monumental y cayó con Atlético Tucumán en la previa a los playoffs
El "Millonario" no logró remontar el mal primer tiempo y cierra la fase de grupos con una derrota. No cambia su posición: finalizó como escolta en la Zona B.
River puso punto final a su participación en la fase regular del Torneo Apertura este domingo, con una floja actuación y una derrota de local en el Monumenal que no modificó las posiciones rumbo a los playoffs aunque dejó sensaciones de preocupación.
Tras el valioso triunfo en Brasil frente a RB Bragantino por la Copa Sudamericana, el conjunto de Eduardo Coudet volvió al ruedo local pero fue con una derrota por la mínima ante Atlético Tucumán. El segundo lugar de la Zona B ya estaba asegurado tras la caída previa de Argentinos Juniors.
La visita llegaba a Núñez con la urgencia de sumar. El "Decano" de Julio César Falcioni, eliminado de los playoffs y apremadio con los promedios, llevaba más de 250 días sin sumar puntos como visitante, acumulando una racha de 13 derrotas consecutivas fuera de Tucumán.
Para River, este choque representaba una oportunidad de rotar piezas pensando en el próximo compromiso internacional: el jueves visita a Carabobo en Venezuela por la cuarta fecha de la Sudamericana, en un duelo que será determinante para el liderazgo del grupo.
El gol de Atlético Tucumán para la victoria ante River
Renzo Tesuri sorprendió a todos dentro del área y abrió el marcador para el Decano:
River vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Apertura: resultado en vivo
Las formaciones del encuentro entre River y Atlético Tucumán
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River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Maxi Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre, Agustín Ruberto y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
Otros datos del partido
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Hora: 18.30
TV: ESPN Premium
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Estadio: Monumental
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