Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Atlético Tucumán vs. Independiente por la Copa Argentina 2026

El Rojo también llega al encuentro con la necesidad de cambiar su presente reciente: suma seis puntos en cuatro fechas y buscará aprovechar la Copa Argentina para recuperar confianza y meterse entre los ocho mejores. Su recorrido en la competencia también comenzó con resultados positivos. En los 16avos de final, el conjunto de Avellaneda derrotó 2-0 a Unión y consiguió el boleto para esta instancia.