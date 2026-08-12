Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Atlético Tucumán vs. Independiente por la Copa Argentina 2026
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Atlético Tucumán vs. Independiente por la Copa Argentina 2026.
En un encuentro que promete mucha tensión por tratarse de una instancia de eliminación directa, Atlético Tucumán e Independiente se medirán este miércoles a las 19.15 en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario por los octavos de final de la Copa Argentina 2026.
El presente del conjunto tucumano en el Torneo Clausura es irregular: disputó cuatro jornadas y consiguió apenas una victoria, además de dos empates y una derrota. En la Copa Argentina, su camino es diferente. En los 16avos de final, Atlético Tucumán tuvo una actuación contundente y derrotó 3-0 a Talleres, resultado que le permitió instalarse entre los 16 mejores del torneo.
El Rojo también llega al encuentro con la necesidad de cambiar su presente reciente: suma seis puntos en cuatro fechas y buscará aprovechar la Copa Argentina para recuperar confianza y meterse entre los ocho mejores. Su recorrido en la competencia también comenzó con resultados positivos. En los 16avos de final, el conjunto de Avellaneda derrotó 2-0 a Unión y consiguió el boleto para esta instancia.
El ganador del duelo en Rosario avanzará a los cuartos de final, mientras que el perdedor quedará eliminado. Por eso, tanto el Decano como el Rojo intentarán dejar de lado sus recientes tropiezos y concentrarse exclusivamente en conseguir la clasificación.
Formaciones de Atlético Tucumán vs. Independiente por la Copa Argentina
- Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; César Leonel Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Julio César Falcioni.
- Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Iván Marcone, Lautaro Millán; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Maximiliano Meza; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Atlético Tucumán vs. Independiente
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Así está el cuadro de la Copa Argentina 2026
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