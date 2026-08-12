Atlético Tucumán vs. Independiente por la Copa Argentina 2026: hora, formaciones y TV

Independiente quiere volver al triunfo

El Rojo también llega al encuentro con la necesidad de cambiar su presente reciente. Independiente tuvo un buen comienzo en el Clausura, pero perdió sus dos últimos partidos.

El equipo de Avellaneda debutó con una victoria 2-0 sobre Estudiantes y luego consiguió otro triunfo, esta vez por 1-0 ante Newell's. Sin embargo, posteriormente cayó 1-0 frente a Vélez y repitió el resultado en su última presentación contra Platense.

Así, Independiente suma seis puntos en cuatro fechas y buscará aprovechar la Copa Argentina para recuperar confianza y meterse entre los ocho mejores. Su recorrido en la competencia también comenzó con resultados positivos. En los 16avos de final, el conjunto de Avellaneda derrotó 2-0 a Unión y consiguió el boleto para esta instancia.

Atlético Tucumán vs. Independiente por la Copa Argentina 2026: probables formaciones

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; César Leonel Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Julio César Falcioni.

Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; César Leonel Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez. Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Iván Marcone, Lautaro Millán; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Maximiliano Meza; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Atlético Tucumán vs. Independiente: otros datos