Atlético Tucumán vs. Independiente por la Copa Argentina 2026: hora, formaciones y TV
El Decano y el Rojo se enfrentan en Rosario por los octavos de final con un lugar entre los ocho mejores del certamen nacional en juego.
Atlético Tucumán e Independiente se medirán este miércoles por los octavos de final de la Copa Argentina 2026, en un encuentro que promete mucha tensión por tratarse de una instancia de eliminación directa. El partido comenzará a las 19.15 y tendrá como escenario el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario.
Los dos equipos ya superaron las primeras dos rondas del certamen y ahora buscarán avanzar a los cuartos de final. Para ambos, el torneo más federal del país aparece como una oportunidad concreta de conseguir un buen resultado en una temporada en la que todavía buscan encontrar regularidad.
El ganador del duelo en Rosario avanzará a los cuartos de final, mientras que el perdedor quedará eliminado. Por eso, tanto el Decano como el Rojo intentarán dejar de lado sus recientes tropiezos y concentrarse exclusivamente en conseguir la clasificación.
Atlético Tucumán busca recuperarse después de una derrota
El presente del conjunto tucumano en el Torneo Clausura es irregular. Atlético Tucumán disputó cuatro jornadas y consiguió apenas una victoria, además de dos empates y una derrota. El Decano comenzó su participación con un 0-0 frente a Independiente Rivadavia, antes de conseguir su único triunfo hasta el momento, un 2-0 ante Central Córdoba. Posteriormente igualó nuevamente sin goles, esta vez frente a Huracán, y en su presentación más reciente perdió 2-1 contra Sarmiento.
De esta manera, el equipo tucumano acumula cinco puntos sobre 12 posibles y llegará al duelo copero con la necesidad de recuperar sensaciones positivas. En la Copa Argentina, su camino es diferente. En los 16avos de final, Atlético Tucumán tuvo una actuación contundente y derrotó 3-0 a Talleres, resultado que le permitió instalarse entre los 16 mejores del torneo.
Independiente quiere volver al triunfo
El Rojo también llega al encuentro con la necesidad de cambiar su presente reciente. Independiente tuvo un buen comienzo en el Clausura, pero perdió sus dos últimos partidos.
El equipo de Avellaneda debutó con una victoria 2-0 sobre Estudiantes y luego consiguió otro triunfo, esta vez por 1-0 ante Newell's. Sin embargo, posteriormente cayó 1-0 frente a Vélez y repitió el resultado en su última presentación contra Platense.
Así, Independiente suma seis puntos en cuatro fechas y buscará aprovechar la Copa Argentina para recuperar confianza y meterse entre los ocho mejores. Su recorrido en la competencia también comenzó con resultados positivos. En los 16avos de final, el conjunto de Avellaneda derrotó 2-0 a Unión y consiguió el boleto para esta instancia.
Atlético Tucumán vs. Independiente por la Copa Argentina 2026: probables formaciones
- Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; César Leonel Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Julio César Falcioni.
- Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Iván Marcone, Lautaro Millán; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Maximiliano Meza; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
Atlético Tucumán vs. Independiente: otros datos
- Hora: 19.15.
- Estadio: Marcelo Bielsa.
- Árbitro: Facundo Tello.
- TV: TyC Sports.
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