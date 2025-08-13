Atlético Tucumán vs. Newell's, por la Copa Argentina 2025: horario, formaciones y TV

En la vereda opuesta, la Lepra llega con un fixture cargado y compromisos decisivos. Tras el viaje a Salta, el equipo de Cristian Fabbiani deberá visitar a Defensa y Justicia y luego afrontar el clásico rosarino frente a Central. En su último partido, igualó 1-1 con Central Córdoba en el Marcelo Bielsa, un duelo en el que jugó más de una hora con un hombre menos y estuvo cerca de la victoria antes de que el rival lo empatara sobre el final.