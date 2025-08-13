Video: un juvenil de San Lorenzo mostró el desayuno de la pensión y se hizo viral
Un arquero de la Reserva compartió en redes el día a día en el club y expuso las carencias que atraviesan las divisiones inferiores.
San Lorenzo atraviesa una de las crisis más profundas de su historia, pese a su reciente buen momento deportivo con Damián Ayude en las últimas jornadas, con un pasivo que supera los 30 millones de dólares y una dirigencia golpeada por el escándalo que involucra al presidente Marcelo Moretti por presunto cobro de coimas.
En este contexto, un video publicado por Jonás Rodríguez, arquero de la Reserva, volvió a poner en evidencia la difícil realidad que viven los futbolistas juveniles que sueñan con llegar a Primera. En la grabación, el jugador cordobés muestra su rutina diaria desde que se levanta en la pensión del club.
Las imágenes que más indignaron a los hinchas fueron las del desayuno: una taza de café acompañada por pan y queso. En redes sociales, muchos cuestionaron que esa alimentación sea insuficiente para jóvenes que entrenan a diario en un nivel de alta exigencia.
Rodríguez, que forma parte del plantel de la Reserva, también mostró otros momentos de la jornada: para el almuerzo, recibieron pan de carne con arroz y ensalada; en la merienda, chocolatada con pan y queso; y para la cena, ravioles con tortilla. Las imágenes, además, revelaron el deterioro de las instalaciones, con baños y espacios comunes en malas condiciones.
La difusión del video reactivó un debate que semanas atrás ya había quedado en primer plano, cuando el plantel femenino profesional se negó a realizar la pretemporada denunciando la falta de condiciones básicas para entrenar y competir. En ambos casos, las críticas apuntan a la dirigencia por la falta de gestión y planificación en medio de la crisis institucional.
Para muchos socios e hinchas, el caso de la pensión es un símbolo de la desatención que sufre el club en todas sus áreas. El testimonio de Rodríguez no solo mostró una carencia material, sino también la sensación de abandono que sienten los juveniles, que ven afectado su desarrollo deportivo y personal.
En un momento en que el Ciclón de Boedo busca recomponer su imagen, la repercusión del video deja claro que la solución no será rápida y que el camino para recuperar la confianza de su gente demandará mucho más que promesas.
