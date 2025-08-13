Cerro Porteño vs. Estudiantes de La Plata, por la Copa Libertadores 2025: resultado en vivo

Estudiantes de La Plata afrontará este miércoles un compromiso clave en su sueño continental, cuando visite a Cerro Porteño en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El duelo se disputará desde las 19 en el Estadio Ueno La Nueva Olla, con arbitraje del chileno Piero Maza y la asistencia en el VAR de Rodrigo Carvajal.