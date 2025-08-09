Atlético Tucumán y Rosario Central igualaron 0-0: el insólito gol que no le cobraron a los locales
El Decano hizo un gol como para ganar pero Rosario Central, desde la vuelta de Di María, juega con los árbitros a favor.
Este sábado, desde las 20:45, el estadio Monumental José Fierro, Atlético Tucumán y Rosario Central igualaron sin goles, en un partido aburrido que, sin embargo, tuvo una conversión que fue inexplicablemente anulada.
El árbitro Echenique le anuló de manera vergonzosa un gol a Atlético Tucumán, marcado por Leandro Díaz, a los 12 minutos del primer tiempo.
El gol de Atlético Tucumán mal anulado
El encuentro tuvo un desarrollo parejo, con situaciones repartidas y un juego intenso de principio a fin. Rosario Central mostró iniciativa en varios pasajes, con remates peligrosos de Alejo Véliz y Ángel Di María, mientras que Atlético Tucumán apostó a ataques rápidos y estuvo cerca con disparos de Leandro Díaz y Nicolás Laméndola.
En el complemento, los entrenadores movieron el banco buscando mayor frescura, pero la falta de precisión en los metros finales volvió a ser protagonista. El “Decano” insistió con tiros de media distancia y centros al área rival, sin puntería. El “Canalla” también tuvo sus chances, pero la defensa local respondió en los momentos más exigentes.
La parte final se jugó con alta intensidad y tensión, con varias faltas y tarjetas amarillas que reflejaron lo que estaba en juego. Sin embargo, el marcador no se movió y ambos equipos se llevaron un punto con sabor agridulce.
En la próxima fecha, Atlético Tucumán visitará a Sarmiento en Junín, mientras que Rosario Central recibirá en el Gigante de Arroyito a Riestra, con la misión de volver al triunfo y afianzarse entre los mejores.
Síntesis
Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela, Lautaro Godoy, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Ignacio Galván, Mateo Bajamich, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.
Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández, Tomás O'Connor, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Ángel Di María, Alejo Véliz, Jaminton Campaz. DT: Ariel Holan.
Cambios en el segundo tiempo: 2m Emanuel Coronel por Tomás O´Connor (RC), 24m Lisandro Cabrera por Leandro Díaz (AT), Franco Nicola por Ignacio Galván (AT), 30m Mateo Coronel por Mateo Bajamich (AT), Nicolás Laméndola por Lautaro Agustín Godoy (AT), 34m Damián Martínez por Maximiliano Villa (AT), 39m Gaspar Duarte por Ángel Di María (RC), 43m Enzo Copetti por Alejo Véliz (RC), Giovanni Cantizano por Jaminton Campaz (RC), 48m Juan Komar por Facundo Mallo (RC).
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario