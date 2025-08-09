Atlético Tucumán y Rosario Central igualaron 0-0: el insólito gol que no le cobraron a los locales

En la próxima fecha, Atlético Tucumán visitará a Sarmiento en Junín, mientras que Rosario Central recibirá en el Gigante de Arroyito a Riestra, con la misión de volver al triunfo y afianzarse entre los mejores.

Síntesis

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela, Lautaro Godoy, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Ignacio Galván, Mateo Bajamich, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández, Tomás O'Connor, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Ángel Di María, Alejo Véliz, Jaminton Campaz. DT: Ariel Holan.

Cambios en el segundo tiempo: 2m Emanuel Coronel por Tomás O´Connor (RC), 24m Lisandro Cabrera por Leandro Díaz (AT), Franco Nicola por Ignacio Galván (AT), 30m Mateo Coronel por Mateo Bajamich (AT), Nicolás Laméndola por Lautaro Agustín Godoy (AT), 34m Damián Martínez por Maximiliano Villa (AT), 39m Gaspar Duarte por Ángel Di María (RC), 43m Enzo Copetti por Alejo Véliz (RC), Giovanni Cantizano por Jaminton Campaz (RC), 48m Juan Komar por Facundo Mallo (RC).