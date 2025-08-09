Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. Rosario Central

El equipo dirigido por Lucas Pusineri viene de sufrir un golpe inesperado en el Bajo Flores, donde cayó 1-0 ante Deportivo Riestra, resultado que cortó una racha positiva de cinco partidos sin perder. Sin embargo, el Decano se aferra a su solidez como local y al envión anímico que le dio la histórica victoria frente a Boca en los 16avos de final de la Copa Argentina, que lo depositó en octavos, donde enfrentará a Newell’s el 13 de agosto en Salta.