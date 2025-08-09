Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. Rosario Central
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Atlético Tucumán vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2025.
Este sábado, desde las 20:45, el estadio Monumental José Fierro será el escenario de un duelo que promete emociones fuertes: Atlético Tucumán recibe a Rosario Central por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos llegan con ambiciones claras, pero con realidades algo distintas que se pondrán a prueba en el césped tucumano.
El equipo dirigido por Lucas Pusineri viene de sufrir un golpe inesperado en el Bajo Flores, donde cayó 1-0 ante Deportivo Riestra, resultado que cortó una racha positiva de cinco partidos sin perder. Sin embargo, el Decano se aferra a su solidez como local y al envión anímico que le dio la histórica victoria frente a Boca en los 16avos de final de la Copa Argentina, que lo depositó en octavos, donde enfrentará a Newell’s el 13 de agosto en Salta.
Por el lado de Rosario Central, el inicio de torneo ha sido sólido, aunque con margen de mejora. Los dirigidos por Ariel Holán acumulan tres partidos sin derrotas: empataron con Godoy Cruz, vencieron a Lanús y vienen de igualar sin goles frente a San Martín de San Juan.
En Tucumán, el Canalla contará nuevamente con el apoyo de su gente, ya que se habilitaron 2.500 entradas populares y 240 plateas para la parcialidad visitante, algo que ya había ocurrido en la segunda fecha ante Lanús en La Fortaleza.
Atlético Tucumán vs. Rosario Central: probables formaciones
- Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Ignacio Galván; Carlos Auzqui, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Franco Nicola; Mateo Coronel, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.
- Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sandez; Enzo Giménez, Federico Navarro, Ignacio Malcorra; Ángel Di María, Alejo Veliz, Jaminton Campaz. DT: Ariel Holan.
Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. Rosario Central por el Torneo Clausura
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario