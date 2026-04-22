Aventura en las sierras: Carlos Tevez desafió la altura y conquistó el Champaquí

En ese sentido, el propio entrenador expresó: “Lo que me gusta de Córdoba es que viven la vida, el día a día. El otro día íbamos caminando con Vane, como a las 10 de la noche por donde vivimos, y pasábamos por las casas y se escuchaba música acá, asado, humo, que esto, que lo otro. Decía qué locura esto, ¿no? Esto en Buenos Aires no lo podés hacer".

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Y profundizó esa comparación con una reflexión más amplia: “Para juntarte con amigos para comer un asado tenés que hacer un curso porque la gente está pensando en que al otro día tiene que ir a trabajar, levantarse temprano, llevar a los chicos a la escuela... la libertad que tiene el cordobés, de que es un miércoles, lunes o sábado, si se tiene que juntar con la familia y amigos, se juntan. No están pensando en el qué hacer de mañana”.

Tras la experiencia en la montaña, el entrenador volvió a enfocarse en su rol como director técnico. El conjunto de bastones azules y blancos se prepara para compromisos clave en el Torneo Apertura 2026, donde buscará consolidarse en los primeros puestos de la Zona A. El desafío inmediato será ante Estudiantes de La Plata, en un partido que puede resultar determinante en la pelea por el liderazgo de la zona.