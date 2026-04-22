Javier Milei celebró un informe sobre la inflación pero su autor le recomendó que lo lea bien

"TREMENDA CLASE EMPÍRICA. Aquí se nota la diferencia entre los que trabajan seriamente, buscando datos y material riguroso y los brutos que opinan sin fundamento alguno. CIAO!", celebró exultante el mandatario libertario junto a un recorte del informe que presentó la periodista Julieta Tarrés en Neura.

Y sentenció: "PD: ayer una bestia decía que si la inflación sube por caída en la demanda de dinero es negar la naturaleza monetaria de la inflación y que es prueba de multicausalidad".

Sin embargo, pocos minutos después el economista Fernando Morra, ex Secretario de Política Económica durante la gestión de Martín Guzmán y autor del paper que citó Tarrés y que celebró Milei, le respondió al Presidente.

"Estimado Presidente. Como autor del paper, la evidencia muestra algo más complejo que 'solo monetario': desinflaciones exitosas combinaron tipo de cambio alto inicial, dinámica externa, políticas de ingresos con aumento de salarios y crecimiento", escribió y luego le recomendó: "Quizás valga la pena leerlo".

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Así, Morras le planteó algunos ingredientes clave que el modelo libertario carece como, por ejemplo, un tipo de cambio alto frente al atraso cambiario en nuestro país y políticas de ingresos con aumentos de salarios, frente a la política de licuación de salarios que plantea la política de Milei y Caputo.

En su celebratorio informe de la política económica de Milei y Caputo, Tarrés se valió del paper de Morra para sumarse al relato oficial y reclamar "más tiempo". En él la periodista del canal de streaming de Alejandro Fantino aseguró que "un economista de la Universidad de La Plata publicó un paper basado en otros papers y así investigó 108 casos" de desinflación existosas.

Detalló que el informe relevó que el 54% de estos países lograron hacerlo de forma gradual, mientras que el 31% sufrió reversiones breves hacia el rango inflacionario moderado y alto mientras que solo el 15% derribó la inflación en el corto plazo.

Y siguió: dos países lograron derribar la inflación en cuatro años. Kenia y Togo. Costa Rica, Israel y Nueva Zelanda lo hicieron en dos años. "Después tardaron muchos más años Grecia que demoró 9 años en los '90; Hungría 8 años; Italia y Corea del Sur 6 años; Polonia 4 años; Rusia 3 años; España 11 años".

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Pero advirtió: "los casos para tener en cuenta en la Argentina según el paper son Chile y Colombia. Chile y Colombia tardaron 14 y 11 años respectivamente en bajar la inflación de 30 a 10 puntos. Tuvieron que elevar su PBI a lo largo de este tiempo de manera gradual, no lograron hacerlo de política de shock. En los dos casos los bancos centrales lograron financiarse en el mercado de capitales y dejaron de tener que emitir deuda y de financiarse en el mercado local con el banco central.

Y celebró: "clave y esto lo hizo la Argentina recientemente. No digo que nos falten 11 años pero sí que en dos años se logró mucho más que lo que la mayoría de los países de la región lograron en una década".

Para luego responsabilizar a los detractores del gobierno de su propio fracaso: "Si una parte de la sociedad sigue combatiendo a un gobierno que está tratando de mejorar este indicador claramente le va a ir mal. Porque si vos todo el tiempo está criticando el modelo de gobierno y te convences de que tenés que ir al dólar para cubrirte de la suba de precios estás generando dinámicamente un efecto rebote, un efecto vicioso dentro de la economía, cuando en realidad deberías tener confianza en que esto va a pasar".