¿Se queda o se va? Claudio Úbeda rompió el silencio sobre su continuidad en Boca luego del Superclásico

Boca atraviesa un presente de ensueño, pero en los pasillos de la Bombonera ya se empieza a jugar un partido clave en los escritorios. Luego de la victoria ante River que estiró el invicto del equipo a 13 partidos, Claudio Úbeda se refirió a su situación contractual de cara al próximo 30 de junio, fecha en la que expira su vínculo con la institución. El entrenador, que asumió en octubre de 2025 tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, fue tajante al asegurar que su futuro en el club de la Ribera "dependerá de muchos factores".