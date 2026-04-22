¿Se queda o se va? Claudio Úbeda rompió el silencio sobre su continuidad en Boca luego del Superclásico
Tras el triunfazo ante River y con el contrato cerca de vencer, el DT xeneize habló sobre su permanencia en el cargo: todos los detalles.
Boca atraviesa un presente de ensueño, pero en los pasillos de la Bombonera ya se empieza a jugar un partido clave en los escritorios. Luego de la victoria ante River que estiró el invicto del equipo a 13 partidos, Claudio Úbeda se refirió a su situación contractual de cara al próximo 30 de junio, fecha en la que expira su vínculo con la institución. El entrenador, que asumió en octubre de 2025 tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, fue tajante al asegurar que su futuro en el club de la Ribera "dependerá de muchos factores".
En una charla profunda con Radio La Red, el técnico destacó el respaldo que recibió de Juan Román Riquelme en diciembre, cuando el Consejo de Fútbol decidió sostenerlo en el cargo a pesar de la eliminación en el torneo local. "Desde que Román nos confirmó que íbamos a seguir, entendimos la responsabilidad. Sabíamos que había que ganarse la confianza con resultados", explicó el Sifón, quien logró enderezar el rumbo del equipo con un sólido arranque en la Copa Libertadores y la reciente alegría ante el eterno rival.
A pesar del gran momento, Úbeda prefirió no adelantarse a la firma de una renovación y puso el foco en lo deportivo. "Hoy no es una prioridad. Tenemos 40 días muy importantes por delante con partidos ante Defensa y Justicia y Cruzeiro", afirmó, dejando en claro que en el "mundo Boca" la exigencia es ganar siempre y competir día a día. Sin embargo, su frase sobre que la permanencia no depende solo de los resultados actuales abre la puerta a una negociación que se llevará a cabo una vez finalizado el semestre.
El entrenador también aprovechó para actualizar el parte médico de una de las máximas figuras del plantel: Edinson Cavani. Úbeda confirmó que el delantero uruguayo ya comenzó a trabajar en el campo y se está reintegrando de a poco a la par del grupo, lo que genera ilusión de cara a los octavos de la Libertadores. Asimismo, elogió la humildad de referentes como Leandro Paredes y la competencia interna, asegurando que "en este plantel no hay suplentes".
Finalmente, el DT cerró la entrevista con un mensaje emotivo hacia su predecesor, cuya ausencia todavía cala hondo en el predio de Ezeiza. "Cada día se nos viene la imagen de Miguel (Russo). Está presente en todo lo que hacemos", confesó Úbeda. Con el recuerdo del último gran ídolo del banco xeneize como guía, el actual entrenador buscará cerrar el ciclo con la clasificación continental en el bolsillo antes de sentarse a definir si habrá "Sifón" para rato en la Ribera.
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