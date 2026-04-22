Escándalo en Italia: las fotos que comprometen a al menos 70 jugadores en el caso de prostitución VIP

Nombres de élite y figuras internacionales en la causa

A través de las redes sociales de la agencia bajo la lupa, comenzaron a trascender imágenes de deportistas de primer nivel que asistieron a eventos organizados por los acusados. Entre los rostros más conocidos aparecen leyendas como el multicampeón olímpico Usain Bolt y el exdelantero del Manchester United, Wayne Rooney. Sin embargo, la lista de futbolistas en actividad es extensa e incluye nombres que hoy brillan en Europa:

Daniel Maldini (hijo de la leyenda Paolo) y Samuele Ricci (Milan).

Alessandro Buongiorno (Napoli) y el atacante Matteo Cancellieri (Lazio).

Figuras internacionales como Victor Osimhen , Oliver Giroud , Achraf Hakimi y el defensor del Real Madrid, Dean Huijsen .

También aparecen mencionados Arthur Melo, Luca Pellegrini y Mota Carvalho, entre otros.

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El misterioso piloto de Fórmula 1

Uno de los puntos más llamativos de las pesquisas reveladas por La Gazzetta surge de las escuchas telefónicas. En una de ellas, uno de los implicados consulta por los servicios para un amigo que compite en la máxima categoría del automovilismo: “Tengo un amigo que es piloto de Fórmula 1 y quiere una novia de pago. ¿Podemos encontrarla?”, a lo que la organización respondió con la promesa de enviarle a una mujer de origen brasileño.

La causa también sumó un tinte dramático tras revelarse que una mujer habría quedado embarazada producto de estas relaciones con uno de los usuarios de la red. Mientras la justicia avanza sobre los organizadores, el mundo del deporte en Italia —y ahora también el hockey y el atletismo— aguarda con tensión nuevos detalles de una investigación que promete seguir filtrando nombres de la primera plana internacional.

Más fotos que complican

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