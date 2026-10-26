A qué hora llega el tormentón de hielo con sudestada que bajará 16 grados en 48 horas la temperatura del AMBA
El pronóstico del tiempo anticipa la llegada de un severo tormentón y fuertes vientos del sureste que provocarán un desplome térmico en el AMBA.
Tras varios días de inestabilidad y una breve recuperación térmica durante el fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cambio drástico. El ingreso de un fuerte temporal traerá un tormentón de hielo y ráfagas de viento con sudestada, desencadenando un marcado descenso de la temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
A qué hora llega el tormentón y la sudestada a Buenos Aires
El fenómeno meteorológico impactará de lleno a principios de la próxima semana, marcando un abrupto final para los días cálidos. La progresión del clima hacia el momento más crítico del temporal será la siguiente:
- Lunes 2 de noviembre: será la jornada más calurosa, alcanzando una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 18°C.
- Martes 3 de noviembre (Mañana): el día comenzará inestable pero cálido, manteniendo una marca de 20°C hasta el mediodía con el cielo cubierto.
- Martes a las 15:00 horas: inician las lluvias débiles con un aumento sostenido de los vientos del sureste, soplando a 45 km/h.
- Martes a las 18:00 horas: se desata la tormenta. La temperatura cae a 18°C (con una sensación térmica de 16°C) y las ráfagas se intensifican a 55 km/h.
- Martes a las 21:00 horas: el peor momento del temporal. La temperatura se desploma a 16°C (sensación térmica de 13°C) y los fuertes vientos del sureste alcanzan los 63 km/h, consolidando el severo fenómeno de sudestada.
Cómo sigue el clima tras el desplome de las temperaturas
IMPORTANTE: Alerta total de diluvio hoy lunes con lluvias, ráfagas y posible granizo: a qué hora llegan las tormentas
Mientras que para esta semana en curso (del 26 de octubre al 1 de noviembre) se esperan jornadas inestables con lloviznas y máximas que irán subiendo gradualmente de 16°C a 25°C[cite: 48], el paso del "tormentón" dejará un escenario netamente más frío para el resto de la semana próxima.
Para el miércoles 4 y jueves 5 de noviembre, las temperaturas se desplomarán definitivamente: las máximas no superarán los 20°C y 22°C, registrando mañanas sumamente frescas con mínimas de apenas 12°C y 14°C.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario