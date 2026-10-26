A qué hora llega el tormentón de hielo con sudestada que bajará 16 grados en 48 horas la temperatura del AMBA

Tras varios días de inestabilidad y una breve recuperación térmica durante el fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cambio drástico. El ingreso de un fuerte temporal traerá un tormentón de hielo y ráfagas de viento con sudestada, desencadenando un marcado descenso de la temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).