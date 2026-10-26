Sandra Pettovello avala el Decreto 992/1975 y hay jubilación a los 52 años para Ferrocarriles Argentinos

Tener 52 años de edad .

. Contar con 25 años de servicios con aportes.

En el caso de aquellas personas que durante su vida laboral hayan alternado tareas de servicios comunes con esta actividad especial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) efectuará un prorrateo automático. Este cálculo combinará los límites de edad y servicios requeridos para cada clase de tarea para determinar la situación particular del afiliado.

Qué documentación se exige para iniciar el trámite

La presentación de los papeles se realiza de manera presencial al momento de iniciar el expediente jubilatorio. El solicitante deberá presentar la libreta de embarco y los permisos de embarco correspondientes que acrediten fehacientemente su labor.

Además, la normativa establece que en las certificaciones de servicios extendidas por el empleador, este debe hacer constar expresamente que las tareas desarrolladas por el trabajador se encuentran contempladas total o parcialmente dentro de este decreto diferencial.