Sandra Pettovello avala el Decreto 992/1975 y hay jubilación a los 52 años para Ferrocarriles Argentinos
El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, mantiene operativo el Decreto 992/1975 firmado por María Estela Martínez de Perón.
El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, mantiene el Decreto 992/1975 firmado por María Estela Martínez de Perón. Establece un régimen de jubilación anticipada para un sector específico de la empresa Ferrocarriles Argentinos y otras áreas vinculadas a la actividad fluvial.
A quiénes beneficia el Decreto 992/1975
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La normativa avalada por la actual gestión nacional abarca al personal que se desempeña bajo relación de dependencia, en forma habitual y permanente, en los ferrobarcos de Ferrocarriles Argentinos. Esto incluye de manera directa los siguientes roles:
- Capitanes y baqueanos.
- Jefes de máquinas y maquinistas.
- Contramaestres, timoneles y marineros.
- Mayordomos, mozos, cocineros y ayudantes de cocinero.
- Engrasadores, foguistas y cabos.
Asimismo, este régimen diferencial abarca a otros trabajadores con tareas específicas mediante decretos complementarios, incluyendo al personal embarcado (Decreto 6730/68), a los amarradores de barcazas del "sistema empuje" (Decreto 2135/74) y al personal embarcado en tareas de dragado y balizamiento (Decreto 1852/75).
Requisitos para acceder a la jubilación anticipada en Anses
Para poder tramitar este beneficio previsional, los trabajadores del sector deben cumplir con dos condiciones fundamentales, las cuales aplican en igualdad de condiciones tanto para hombres como para mujeres:
- Tener 52 años de edad.
- Contar con 25 años de servicios con aportes.
En el caso de aquellas personas que durante su vida laboral hayan alternado tareas de servicios comunes con esta actividad especial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) efectuará un prorrateo automático. Este cálculo combinará los límites de edad y servicios requeridos para cada clase de tarea para determinar la situación particular del afiliado.
Qué documentación se exige para iniciar el trámite
La presentación de los papeles se realiza de manera presencial al momento de iniciar el expediente jubilatorio. El solicitante deberá presentar la libreta de embarco y los permisos de embarco correspondientes que acrediten fehacientemente su labor.
Además, la normativa establece que en las certificaciones de servicios extendidas por el empleador, este debe hacer constar expresamente que las tareas desarrolladas por el trabajador se encuentran contempladas total o parcialmente dentro de este decreto diferencial.
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